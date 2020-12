Serie D-Olympia tre calciatori under positivi al covid. Verso il rinvio la partita con la capolista Recanatese

Casa Olympia pareva poter essere immune all'infezione pandemica da COVID-19, cosa avvenuta in tante altre società della categoria, che si sono viste costrette a dover rinviare le gare per casi di positività nelle proprie file.

Tutto sembrava poter essere al top per affrontare la gara contro la capolista Recanatese, ma arriva la notizia del possibile rinvio della gara in programma domenica 13 dicembre allo stadio Civitelle. La certezza del rinvio è data a seguito dei test che hanno confermato la presenza nel team granata di tre casi Covid e si tratta di tutti giocatori under

La società ha provveduto a mettere in quarantena i ragazzi e comunicare al dipartimento tale circostanza, che provvederà dopo opportune verifiche al rinvio della gara. Tutt'ora sono in corso test su tutti i calciatori in organico.