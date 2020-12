Calcio Serie D, Vastogirardi perde 3 a 2 con il Campobasso: sconfitta immeritata per i gialloblu

Il vantaggio del Campobasso è avere nelle proprie fila un calciatore capace di spostare gli equilibri e con lui in campo e con una sua doppietta che i rossoblu si aggiudicano la vittoria. C'è tanto del calciatore Esposito nella gara odierna, sue sono le invenzioni balistiche che determinano il risultato del derby molisano e fanno pendere l'ago della bilancia su risultato finale di 3-2

Buono il primo tempo degli altomolisani, che mettono in campo tanta personalità unita ad una buona organizzazione di gioco. La prima prima frazione della gara è costituita da un sostanziale equilibrio, dove le uniche conclusioni verso la porta avversaria sono del Vastogirardi, con capitan Ruggiero, specialista sui calci di punizione che impegna per ben due volte il portiere Pica.

La svolta della gara è tutta nel secondo tempo, dopo appena 3' di gioco è Guida a bucare la porta difesa da Piga, buona la sua prova che oltre alla realizzazione del provvisorio vantaggio, riesce a mettere in continua apprensione la difesa rossoblu. La reazione del Campobasso al gol subito tarda ad arrivare, per la bravura che gli altomolisani mettono in mostra sul terreno di gioco. L'amarezza per la squadra di mister Prosperi, arriva al 63' quando il fischietto di turno Domenico Leone,della sez. di Barletta, decreta il calcio di rigore a favore del Campobasso, per un fallo in area commesso dal calciatore Pesce, ai danni di Esposito e lo stesso Esposito che dagli undici metri riporta la gara sull'1÷1.

La gara assume contorni diversi, i rossoblu, raggiunto il pareggio giocano con maggiore convinzione, insediando più volte la porta difesa da Guerra, prendendosi anche dei rischi dovuti alle ripartenze dei Vastesi. Al 76esimo minuto la squadra di Prosperi si lascia beffare dal neo entrato Tenkorang, che solo in area conclude a rete di testa portando in vantaggio il Campobasso. Poi è il solito Esposito all' 81' a siglare la terza rete con un'invenzione del suo vasto repertorio. Qualsiasi squadra ad una simile reazione avversaria sarebbe rimasta sulle gambe, ma il Vastogirardi, no! tant'e` che nei minuti di recupero 94' va in gol con Cagnale, accorciando le distanze e chiudendo con tanto rammarico una gara che avrebbe meritato un risultato diverso.