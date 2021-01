Serie D, girone F: Troppi rinvii, solo cinque squadre su 18 hanno disputato tutte le sfide previste ,l'Olympia tra le meno fortunate

La ripresa del campionato di serie D, programmata per la giornata dell'Epifania, non vedrà l'Olympia Agnonese partire alla volta di Porto Sant'Elpidio. Con il rinvio della gara del 6 gennaio, reso ufficiale dalla lega, diventano quattro le gare che gli Agnonesi dovranno recuperare.

I confronti per i quali l'Olympia è stata costretta a chiederne il rinvio per le situazioni di quarantena in corso già accertate in precedenza, sono due, mentre il rinvio delle restanti era stato richiesto da altre società coinvolte nelle stesse problematiche. In società si spera di poter tornare a giocare nella prossima gara casalinga contro il Pineto, ma considerato il breve tempo che intercorre tra le due gare, (3 giorni), diventa ipotesi possibile che possa essere rinviata anche la stessa di domenica 10 gennaio, così stante la situazione, diventerebbero 5 le gare da recuperare.

In un campionato svolto in condizioni di normalità, ogni singola squadra, in quattro mesi di attività, disputa mediamente 16 gare, oggi con la situazione esistente, singolarmente ne sono state disputate solo 6.

Fatte le dovute considerazioni, viene da chiedersi: che tipo di campionato è questo? dove i continui rinvii spostano gli equilibri di continuità e regolarità. Quanto costa in termini economici la modificata realtà alle società? considerati gli attuali protocolli da rispettare e l'assenza di pubblico sugli spalti. Certo ci sono società con prospettive e ambizioni diverse e vogliono il salto di categoria non rinviabile, per confrontarsi con realtà diverse, ma quante ne sono? forse 20 e le restanti 146?

Si sta disputando un campionato che non suscita interesse alcuno, visto il non coinvolgimento del pubblico. Soluzione meno avventuristica sarebbe stata quella di posticipare l'avvio del campionato in un periodo diverso, come era stato prospettato da esperti del settore. Vogliamo augurarci che il torneo possa giungere alla fine, se così non fosse, viene da chiedersi, quante squadre saranno nelle condizioni di riprogrammare la propria partecipazione al campionato successivo.