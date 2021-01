Calcio Serie D,Girone F: La tripletta di Merkaj fa volare il Vastogirardi

Vastogirardi corsaro a Castelnuovo Vomano, ridimensiona la terza forza del campionato battendola a domicilio con il risultato di 1÷3

Nell' 11^ giornata delle tre molisane partecipanti al campionato di serie D girone F, gioca solo il Vastogirardi, sul campo di Castelnuovo Vomano, cittadina abruzzese in provincia di Teramo.

Gara da impegno massimo quello di oggi per il Vastogirardi, che affronta la squadra rilevazione di questo campionato. Terreno di gioco quello di Castelnuovo Vomano, dove in precedenza le molisane Campobasso e Agnone sono state costrette a lasciare l'intera posta in palio alla squadra locale. A dirigere il match ci sarà il fischietto di Formia,

La sintesi dei primi 45' è di un sostanziale equilibrio, buono l'avvio dei locali che per i primi 15' riescono a tenere il pallino del gioco, creando spesso apprensioni alla difesa altomolisana, che tuttavia riesce a reggere l'urto iniziale senza correre grossi pericoli, fatto salva la bella conclusione di D'Egidio al 17' sventata con bravura da Guerra. La squadra ospite col passare dei minuti trova gli equilibri nei vari reparti e mette in campo la personalità che fino ad oggi la contraddistinta, toglie l'iniziativa all'avversario, giocando il resto dei primi 45' con personalità, costringendo i nero verde, ad arretrare il proprio baricentro, chiudendo così la prima frazione in crescendo sul risultato di 0-0



L' Inizio della 2^ frazione è da spettacolo con fuochi di artificio, passano appena 2' e il Castelnuovo si porta in vantaggio con Foglia,

la reazione del Vastogirardi è veemente e nello spazio di un minuto 3' di gioco Merkaj riequlibria il risultato, gialloblù non soddisfatti e al 61' si portano in vantaggio sempre con Merkaj, che anche oggi realizza un'altra doppietta delle sue, ipotecando così una possibile vittoria finale.

Acquisito il vantaggio, gli altomolisani nella restante mezz'ora di gioco gestiscono la gara in modo agevole indirizzandola verso un finale privo di insidie, senza consentire più alcuna possibilità ai nero verde. Oggi, su un campo ostico come quello di Castelnuovo Vomano, il Vastogirardi, si concede anche un finale da applausi, andando al 2' di recupero, 92' è sempre lui Merkaj a firmare il tris e timbrare il fine gara con il risultato di 1-3.

Doveva essere il Castelnuovo Vomano la squadra rilevazione del campionato, ma la vittoria di oggi del Vastogirardi, smentisce quello che era opinione di tutti gli addetti ai lavori.