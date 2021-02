Polisportiva Olympia Agnone: Il nuovo assetto organigramma societario e dirigenziale, Presidente Mario Russo

Terminata l'esperienza con la "forestiera" New Energy, società romana leader nella vendita di luce e gas, con il presidente oramai ex Daniele Trotta e il direttore sportivo Antonello Strino , casa Olympia da oggi ritorna nelle mani di imprenditori, professionisti, appassionati locali.

Ieri sera la riunione decisiva del direttivo che ha prodotto il nuovo assetto societario con un nuovo organigramma. Che cosa esattamente è accaduto con l'altra società proveniente da fuori regione, non è ben comprensibile ai più. Di certo le restrizioni anticovid non hanno portato benefici alle già precarie economie delle tante società sportive sia nelle categorie dei dilettanti che nei campionati delle altre categorie. Le partite con l'obbligo delle porte chiuse al pubblico stanno infliggendo danni economici ingenti a tutte le società sportive e di certo non ha aiutato nemmeno la società forestiera.

Il nuovo assetto societario ripropone in qualche modo lo storico organigramma, con una unica assoluta novità alla presidenza con il giovane Mario Russo, molto conosciuto nel calcio locale

Alla vice presidenza due veterani , supporti stabili e affidabili della squadra agnonese, Franco Paolantonio e Fernando Sica

Alla segreteria altro pilastro della società Antonio Melloni

All'area medica , il responsabile e' il dott Gelsomino De Vita

Il presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro è il direttre Generale della Polisportiva

.I responsabili dell'Area tecnica, Mauro Marinelli e Alessio D'ottavio

Alla logistica tre giovani, Raffaele Del Papa, Filippo Catolino,Stefano Santilli

Tra i consiglieri troviamo Marco Colaizzo già presidente della società per ben tre anni consecutivi, e con lui Giuseppe Marinelli, Carmine Vecchiarelli,Gerbasi Claudio ed Enrico, Antonio Leonelli

Gli accompagnatori sono Michele Di Ciocco, Alfieri Giovanni

L'addetto Stampa Maurizio D'Ottavio

La società riparte con rinnovato entusiasmo e con la convinzione che la squadra agnonese è un vero e prezioso gioiello di famiglia che non si può perdere e che va conservato per sempre. Grazie comunque a chi in questo gruppo dirigenziale, nella fortuna di un mare calmo e nella sfortuna delle tempeste non abbandona mai la nave