Gli atleti del Centro Sud protagonisti ai Campionati Italiani Assoluti e Giovani sci di fondo Primiero/Passo Cereda (TN)

Campionati Italiani Assoluti e Giovani sci di fondo Primiero/Passo Cereda (TN)

Si sono disputati a Primiero/Passo Cereda in provincia di Trento, da venerdì 26 marzo a domenica 28 marzo, i Campionati Italiani Assoluti e i Campionati Italiani Giovani di sci di fondo. Dopo l’annullamento dello scorso anno, causa Covid-19, la società U.S. Primiero ha riproposto l’organizzazione della manifestazione, che ha chiuso la stagione agonistica dello sci di fondo 2020-21.

I titoli italiani assegnati sono stati nelle distanze di Km 10 femminile TC, Km 15 TC maschile, con partenza individuale, le gare di staffetta senior mix e delle categorie giovani f./m., le gare lunghe distanze dalle categorie U16 f. Km 7,5/U16 m. Km 10, U18 f. Km 15/U18 m. Km 20, U20 f. Km 20/U20 m. Km 30, Senior Km 30 f./Km 50 m., tutte in tecnica libera con partenza mass start. Con la partecipazione di 339 atleti, in rappresentanza di 11 Comitati Regionali della Fisi, 4 gruppi sportivi militari e 5 società civili, la rassegna iridata consegna agli onori della cronaca tre giorni di gare, con la presenza di grandi firme dello sci di fondo italiano e anche con la partecipazione di tanti giovani impegnati a regalare certezze al futuro dello sci di fondo nazionale e si spera anche internazionale.

E se gli sci stretti in Italia non stanno attraversando un periodo in salute, le dimissioni del Direttore Agonistico della scorsa settimana non aiutano di certo a superare questo momento di crisi di risultati in campo internazionale, dove la federazione è chiamata ad assumersi un ruolo decisionale e di progettualità per il futuro a lungo termine, improntato sui giovani e sull’attività del territorio, valorizzando i centri federali, rimasti sulla carta, e l’attività delle società sportive.

Le competizioni dei giorni scorsi hanno messo in evidenza un gran lavoro dello sci di fondo italiano, sorretto da tanti professionisti della disciplina ma anche da tanti volontari che dedicano tempo e passione ad uno sport diventato complicato e spesso difficile da praticare, soprattutto nel centro-sud, anche per le difficoltà di gestione delle strutture sportive invernali, che non reggono più il passo delle evoluzioni tecnologiche sportive-agonistiche, e relegate a ruolo di modesta funzione turistica e con conduzioni senza professionalità.

E se nel passato la consistente attività sciistica sosteneva anche quella turistica e a sua volta l’economia dei centri fondo, oggi le nostre piste sono diventate tutto tranne che dei luoghi dove fare lo sci di fondo. Le gare di Passo Cereda si sono svolte nel rigido rispetto del protocollo anticovid-19 della Federazione Italiana Sport Invernali, con accesso ai campi di gara solo per gli atleti, i tecnici/staff accreditati e con presentazione del test PCR o antigenico, con esito negativo, effettuato entro le 48 ore precedenti la data di arrivo ufficiale in sede di gara. Alla manifestazione di Primiero/Passo Cereda hanno partecipato anche i Comitati del centro-sud, del Molise, Abruzzo e Lazio, con 10 atleti delle categorie U16, U18 f. e m. e Senior m..

E dopo una stagione iniziata il 10 gennaio, a parte Coppa Italia a Dobbiaco a metà dicembre, l’attività organizzativa dei sette Sci Club, del Molise, Abruzzo e Lazio, che praticano lo sci di fondo, ha dato i sui frutti di stagione, con ottimi risultati ottenuti nelle competizioni trentine. Certamente non sono arrivati i piazzamenti da podio, ma i nostri atleti hanno gareggiato alla pari con gli atleti dell’arco alpino, raccogliendo una buona iniezione di fiducia e delle proprie capacità, per iniziare con più convinzione agli inizi di maggio la nuova stagione 2021/22.

Nelle gare di staffette giovani che si sono svolte nella giornata di sabato, i nostri atleti hanno gareggiato, vista la superiorità delle altre squadre, non al massimo dell’impegno, anche in prospettiva delle gare distanza del giorno successivo, dove sono arrivati importanti piazzamenti.

Questi i risultati di gara degli atleti del centro-sud: 27.03.2021

- Gara staffetta femminile 3 x 5 Km TC/TL: Squadra Centro-Sud; 1) Angelaccio Maria - Sci Club Capracotta - Km 5 TC tempo 17’49”0; 18° sq. classificata su 23; 2) Donatelli Stefania - U.S. Pescocostanzo - Km 5 TL tempo 15’25”9; 21° sq. classificata su 23; 3) Di Giacomo Cecilia - U.S. Pescocostanzo - Km 5 TL tempo: 15’43”9; 23° sq. classificata su 23; 27.03.2021

Gara staffetta maschile 4 x 7,5 Km TC/TL: Squadra Centro-Sud; 1) Di Santo Leonardo - Sci Club Opi - Km 7,5 TC tempo 25’20”9; 24° sq. classificata su 31; 2) Acqui Andrea - Winter Sport Club Subiaco - Km 7,5 TC tempo 27’23”6; 23° sq. classificata su 31; 3) Tognetti Angelo - Winter Sport Club Subiaco - Km 7,5 TL tempo 23’06”4; 23° sq. classificata su 31; 4) Di Iulio Mirko - Sci Club Barrea - Km 7,5 TL tempo 21’44”4; 21° sq. classificata su 31; 27.03.2021

- Gara staffetta maschile 4 x 7,5 Km TC/TL: Squadra mista COM/CAB/AC; 1) Di Bucci Andrea - Sci Club Capracotta - Km 7,5 TC tempo 26’07”8; 29° sq. classificata su 31; 2) Balzamo Dante - Sci Club Barrea - Km 7,5 TC tempo 31’47”8; 31° sq. classificata su 31; 3) Colombo Luca - Sci Club Primaluna - Km 7,5 TL tempo 25’37”9; 30° sq. classificata su 31; 4) Ambiel Alberto - Sci Club Formazza - Km 7,5 TL tempo 25’24”6; 30° sq. classificata su 31; 28.03.2021

- Gara distanza U16 f. Km 7,5 TL MS: 1) Donatelli Stefania - U.S. Pescocostanzo - Km 7,5 TL tempo 27’11”7; 19° classificata su 33; 28.03.2021

- Gara distanza U16 f. Km 7,5 TL MS: 1) Acqui Andrea - Winter Sport Club Subiaco - Km 10 TL tempo 28’08”4; 6° classificato su 51; 2) Di Bucci Andrea - Sci Club Capracotta - Km 10 TL tempo 28’31”7; 7° classificato su 51; 3) Di Santo Leonardo - Sci Club Opi - Km 10 TL tempo 28’53”1; 9° classificato su 51; 28.03.2021 -

Gara distanza U18 f. Km 15 TL MS: 1) Angelaccio Maria - Sci Club Capracotta - Km 15 TL tempo 51’24”6; 11° classificata su 39; 2) Di Giacomo Cecilia - U.S. Pescocostanzo - Km 15 TL tempo: 56’56”1; 30° classificata su 39; 28.03.2021 -

Gara distanza U18 f. Km 20 TL MS: 1) Di Iulio Mirko - Sci Club Barrea - Km 20 TL tempo 54’31”9; 12° classificato su 64; 2) Tognetti Angelo - Winter Sport Club Subiaco - Km 20 TL tempo 59’44”3; 46° classificato su 64; 3) Balzamo Dante - Sci Club Barrea - Km 20 TL tempo 64’10”7; 59° classificato su 64; Discorso a parte per l’atleta Sassano Antonio, che all’età di 43 anni, ha partecipato per l’ennesima volta alla gara di maratona dello sci di 50 Km TL, piazzatosi al 47° posto su 48 con il tempo di 2h32’46”, esempio di tenacia e passione smisurata per questo sport.

A conclusione di questa stagione un ringraziamento agli atleti che insieme ai loro allenatori e al responsabile Fisi centro-sud, si sono sottoposti ad un lungo impegno di preparazione sportiva e partecipazione agonistica, alle famiglie che sostengono gli impegni dei loro figli, agli Sci Club che portano avanti nelle tante difficoltà questa disciplina, ai nostri Comitati Regionali Fisi Molisano, Abruzzese e Laziale che assecondano la nostra passione totale e smisurata per lo sci di fondo, nella speranza di continuare a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.