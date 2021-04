Calcio Serie D: Gara di forza del Pineto sul campo del Montegiorgio

Mercoledì, 7 Aprile 2021 Nella prevista giornata dei recuperi del campionato nazionale di serie D girone F, le uniche compagini a scendere in campo sono Montegiorgio e Pineto.

Allo stadio Tamburrini la compagine locale nonostante disputi una buona gara, si vede costretta a cedere l'intera posta in palio all'avversario Pineto. A decidere l'incontro e a far pendere l'ago della bilancia al 38' a favore della squadra ospite è il bomber Minnozzi, sua la rete dello 0÷1 che non troverà modifiche sino al termine dei novanta minuti.

Sull'attuale classifica del Pineto hanno inciso in modo negativo i tanti rinvii per Covid, basti pensare che a tutt'oggi sono ancora 7 le gare che i Pinetesi devono recuperare.

Campionato quello attuale, che vedeva nei pronostici proprio la squadra adriatica come una delle maggiori accreditate per la vittoria del campionato. Nell'attuale classifica i punti del Pineto risultano essere 22 su 17 gare disputate, le restano ancora 7 gare da recuperare con un potenziale di 21 punti, che la porterebbero ad occupare una classifica di tutto rispetto nella zona playoff.