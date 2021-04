Calcio serie D girone F: Campobasso in frenata impatta sul muro della Vastese

Domenica, 18 Aprile

Calcio serie D girone F

Nella 27^ giornata la capolista Campobasso viene bloccata sul risultato di 0÷0 dalla Vastese.

Allo stadio Selvapiana i rossoblu non riescono a trovare la via della rete.

Diverse sono le opportunità che nascono dai piedi di Esposito e Vanzan, sono loro le conclusioni che esaltano la prova del portiere Vastese Boccanera, bravo al 10'' 23' 43' e 59' a tenere la propria porta inviolata. La squadra adriatica, dimostra una buona organizzazione di gioco e crea anch'essa alcune opportunità una in particolare al 20' con

Di Prisco, la cui conclusione trova la risposta del portiere Raccichini. Adriatici che escono indenni dallo stadio Selvapiana, grazie ad una attenta prova difensiva e una gestione razionale delle varie fasi di gioco. Campobasso inchiodato su un risultato di parità che non gli permette di allungare sulla diretta antagonista Notaresco, anch'esso fermato sul risultato di 1÷1 sul campo di Piedimonte Matese. Classifica che resta immutata è sempre il Campobasso a condurre con due punti di vantaggio.

Tutti i risultati della 27^ giornata.

Aprilia - Recanatese 0÷5

Fiuggi - Giulianova 0÷2

Castelnuovo-Cynthia 3÷3

Campobasso-Vastese 0-0

Matese - Notaresco 1÷1

Montegiorgio -Tolentino 2÷1

Pineto - Rieti 2÷0

Gare rinviate;

Agnone - Porto S. Elpidio Rinviata

Castelfidardo- Vastogirardi Rinviata