Riparte il calcio in Eccellenza Molisana con solo 7 squadre e classifica azzerata

Con un campionato di serie D in corso, dove ancora non è possibile ipotizzarne la sua conclusione, in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria e per le tante gare ancora da recuperare.

Il consiglio federale della F.I.G.C. decide di far ripartire i campionati di Eccellenza, dopo una lunga sospensione durata sei mesi. Nel contempo viene data facoltà ai vari comitati regionali di organizzarsi per una eventuale ripresa, dopo aver sentito il parere delle diverse società.

Cos'è l'Eccellenza è un campionato impropriamente noto come Serie E - è il quinto livello del campionato italiano di calcio. È il secondo campionato dilettantistico per importanza, il maggiore a livello regionale, ed è organizzato dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

La sua composizione è di474 squadre divise in 31 gironi.

Nella nostra regione, le società che si sono espresse in modo faverovole alla ripresa, risultano essere solo sette , con possibili riduzioni a sei, nel caso non rientrassero le paventate incertezze espresse dal Boiano.

Nove/ dieci sono le società che hanno optato per la rinuncia, astensioni motivate da dubbi sui costi che ne derivano, sulla sicurezza e sulle responsabilità oggettive societarie che la ripresa comporta.

Il comitato regionale molisano della F.I.G.C. dopo aver ottenuto una deroga che le consentisse la partecipazione ( causa numero esiguo di squadre) si è attivato come altri Comitati per pianificarne la ripresa.

In merito a tale decisionila FIGC stabilisce che avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia.

Nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria, società che non hanno aderito alla ripresa.

Il campionato di Eccellenza vedrà la sua ripresa a partire dal 25 Aprile, con le regole completamente modificate.

Trasformare un campionato in un mini torneo con la partecipazione di solo 7 squadre e playoff finali. Forse andavano adottate soluzioni diverse e il non ripartire poteva essere la logica conseguenza della stagione.

La composizione per l'anno successivo delle varie categorie si poteva creare in base a dei criteri di ripescaggi.

Osserviamo la serie D e la stagione travagliata che sta attraversando.

Alla data odierna ci sono gironi che si trovano a disputare gare relative alla 9^ giornata di ritorno e con squadre all'interno di esso che hanno mediamente ancora 7 gare da recuperare. Se la matematica dice che 9 +7 = 16, ditemi quando troverà fine questo campionato. Magari arriveremo ad Agosto con squadre che ancora devono completare il loro percorso.

Di seguito una prima stesura del calendario stilato dal comitato regionale molisano, con l'ipotetica data di inizio del 25 Aprile, fermo restante ulteriori variazioni.