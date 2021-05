Calcio Serie D girone F: Nuova sconfitta per l'Olympia Agnonese. Sorride la Vastese

Domenica, 2 Maggio

Serie D girone F

GUARDA LA DIRETTA STREAMING CLICCA SUL LINK: https://fb.watch/5ezI2NIaGP/

L'Olympia Agnonese costretta a lottare contro le avversità, esce sconfitta dal Civitelle nella gara di recupero che la vedeva opposta alla Vastese, con il risultato di 0-1

Un inizio di gara ad handicap per il sodalizio granata, con un infermeria ancora piena si vede costretta a non poter schierare nell'undici iniziale diversi elementi e come se non bastasse la cattiva sorte li obbliga dopo pochi minuti di gioco a dover operare la sostituzione causa infortunio di due elementi quali Tankuljic e Nikolopulos, uomini cardini nello scacchiere di mister De Rosa.

Imprevisto che inciderà negativamente sulla prestazione del collettivo Agnonese.

La rete che decide l'incontro a favore dei Vastesi, viene realizzata al 40' dall'ex di turno Diarra, bravo ad approfittare della disattenzione difensiva degli Agnonesi sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Da rilevare nell'arco dei secondi 45' di gioco due buone opportunità per gli ospiti, al 63' con Martiniello e al 75' con Di Prisco entrambi da buona posizione non inquadrano la porta difesa da Caputo.

L' occasionissima per riequilibrare l'incontro da parte dei granata arriva

All' 80' con Grazioso, che vede impattare la sua conclusione sulla traversa a portiere ormai battuto.

Vittoria e 3 punti per gli adriatici che permettono il loro allineamento in una posizione di classifica con ampie possibilità di tirarsi fuori dalla lotta playout.

Posizione diversa e sempre più angosciante per gli Agnonesi, si sperava in una vittoria, cosa che in questa stagione agonistica ancora manca.