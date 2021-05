Calcio Serie D. L'Olympia punita oltremisura rispetto alla buona prestazione. Risultato finale Pineto 3 Agnonese 1

Domenica, 9 maggio

Serie D girone F

Nella 28^ giornata l'Olympia Agnonese chiamata a sostenere un impegno proibitivo sul terreno di gioco del Pineto, subisce una sconfitta dal risultato di 3-1 che ne penalizza la buona prestazione oltremisura.

Una gara quella odierna allo stadio Mariani Pavone di Pineto, dall'inizio tutto di marca granata, vicinissima al vantaggio nei primi dieci minuti di gioco con Sapone, che vede la sua conclusione finire sul palo e successivamente con Amaya, che vede ribattere la sua conclusione dal portiere Mercogliesi.

Dallo scampato pericolo il Pineto al 14' trova la rete del vantaggio in modo inaspettato con Minincleri, la sua bordata dai 25 metri

finisce alle spalle dell'esordiente portiere Agnonese Carriero. E con tale risultato si chiude la prima frazione, dove l'equilibrio è stata la costante dei primi 45' gioco.

La seconda parte di gara vede un inizio bruciante da parte degli Agnonesi, che dopo appena un minuto di gioco trovano il pareggio con Amouzou. Ristabilita la parità, si torna giocare con gli equilibri dominanti della prima frazione di gara.

Le gare di calcio il più delle volte trovano la modifica del risultato negli episodi, cosa che avviene al 62' quando su un pasticcio difensivo della retroguardia granata, Romano trova la zampata vincente per il vantaggio del Pineto. Biancazzurri che trovano anche la terza rete all' 88' con Bertolo.

Un risultato che non rispecchia l'andamento visto nei 90' di gioco, esito finale eccessivo e penalizzante per la squadra granata.

Campionato che alla sua 28^ giornata (recuperi da disputare a parte), comincia a delineare il suo esito finale per la lotta al vertice. La sconfitta del Notaresco a Vasto 2÷0 permette al Campobasso che pareggia 0÷0 a Recanati, di incrementare ulteriormente a + 6 il vantaggio sulla diretta inseguitrici.

Discorso diverso per l' Olympia Agnonese e P S.Elpidio, ultime due della classe con una retrocessione diretta più che certa.