Calcio serie D:Olympia Agnonese di forza sul Tolentino ottiene la prima vittoria stagionale

Serie D girone F

Mercoledì, 19 Maggio 2021

L'Olympia passa al civitelle nella gara di recupero sul Tolentino 2÷1 conquistando con merito, il primo successo stagionale, frutto di una prestazione decisamente positiva.

La convinzione di voler raggiungere la prima vittoria di questa stagione agonistica è la motivazione che spinge i ragazzi Agnonesi, nel disputare una gara priva di sbavature, tanta è l'attenzione e lo spirito di sacrificio che mettono in campo per tutto l'arco dei novanta minuti gioco più i cinque di recupero decisi dal direttore di gara sig. Di Mario della sez. Ciampino.

L'Olympia seppure in svantaggio al 35' per la realizzazione fortunata dell'attaccante Cremise Padovani, lesto a trovare la deviazione vincente sullo spiovente proveniente da calcio di punizione, trova la forza nel reagire e nel breve tempo di 3' riesce a riequilibrare l'incontro con Amaya, al 38' opportunista a trovare il tapin vincente sulla battuta d'angolo operata da Pejic.

La squadra granata chiude in crescendo i primi 45' di gioco, collezionando diverse opportunità sui tanti calci d'angoli in cui la squadra Cremise e costretta a difendersi.

Chiusi i primi 45' di gioco in parita, dove si sono intraviste concrete possibilità, che lasciano pensare i dirigenti granata in modo positivo per i restanti 45' di gioco.

Il pensare positivo non tradisce, perché al 66' di gioco, è il rientrante Sosa, bravo e opportunista a rubare palla alla difesa avversaria e realizzare la rete del vantaggio granata.

Un Tolentino incredulo, che sicuramente non si aspettava di trovare una squadra, l'Olympia, così poco dimessa, considerata la carente posizione di classifica.

Il forcing finale è tutto di marca Cremise, ma nella giornata odierna la squadra Agnonese, non concede i suoi soliti regali, anzi regala a se stessa e a tutti quelli che portano nel cuore questi colori, una vittoria, che non sposterà più gli equilibri finali della stagione, troppo tardi per questo, ma innalza il morale e sarà da spinta per le rimanenti gare.

Vittoria che non vede più

l'Olympia essere fanalino di coda, almeno per oggi, posizione lasciata al P.S. Elpidio, sconfitto sul campo di Giulianova.