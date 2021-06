Giornata del rifugiato, integrazione e accoglienza in una partita organizzata dalla Polisportiva Olympia Agnone

In occasione della giornata mondiale del rifugiato celebrata il 20 giugno, la polisportiva agnonese, che da sempre è impegnata sul fronte dell'integrazione e l'accoglienza, ha organizzato una partita di calcio all'insegna della solidarietà tra popoli, tra i giovani del progetto Beneficiari del Sai, ex SPRAR di AGNONE e una rappresentativa della polisportiva Juniores calcio. All'incontro è prevista la presenza del Sindaco Daniele Saia, L'assessore alle politiche sociali Enrica Sciullo, e Pina Mitri in rappresentanza dei Benaficiari del Sai. La manifestazione si concluderà con il canto dell'Inno nazionale e un piccolo rifresco per i giovani calciatori

.La partita si disputerà presso lo stadio Civitelle di Agnone, sabato 26 giugno alle ore 17. INGRESSO LIBERO La partita sarà trsmessa in diretta sulla pagina FB Polisportiva Olympia Agnonese