Al "Di Tella", Prima di Coppa Italia dilettanti per il Vastogirardi domenica 12 settembre

Primo appuntamento sanzionato della stagione per il Vastogirardi: domenica 12 settembre alle ore 15 inizia l'avventura della Coppa Italia Dilettanti, in uno scontro dentro/fuori con l'Aurora Alto Casertano, recentemente promossa in Serie D. Occasione per testare la rosa gialloblù ormai quasi definita in ogni sua parte.



La partita si giocherà in casa, sul prato dello stadio 'Di Tella' a Vastogirardi. Il costo del biglietto d'ingresso è di 10 euro, ma per chi sottoscrive l'abbonamento prima dell'inizio della partita sarà gratuito. Per accedere agli spalti è necessario il Green pass.