Agnone-Granfondo Atene del Sannio, vincitore Luigi Ferritto: "Sono felicissimo, ritorno alla vittoria assoluta...ma che freddo!"

Oggi la prima edizione della Granfondo Mtb Atene del Sannio città di Agnone. Il tempo inclemente ha messo a dura prova l'organizzazione e gli atleti stessi. Il freddo intenso, la pioggia incessante hanno fatto temere per l'esito stesso della riuscita della gara di fondo . Gli atleti iscritti circa 125, tutti presenti all'appello, ma viste le condizioni climatiche alla partenza erano presenti 85 atleti, tra loro a gareggiare anche una ragazza

L'organizzazione perfetta, con il supporto di tanti volontari, era pronta, e se le condizioni climatiche lo avessero permesso lo spettacolo sarebbe stato fantastico.

Ma la gara nonostante tutto e' riuscita e e l'amministrazione comunale puo' ritenersi soddisfatta dei risultati ottenuti, visto che una gara cosi' impegnativa da un punto di vista organizzativo, e' la prima in assoluto per l'Atene del Sannio e nonostante le avverse condizioni meterologiche, quasi al limite dell'annullamento della gara.

Anche gli atleti, l'associazione Molise Cycling team di Campobasso che associa gli atleti e ha partecipato all'organizzazine, nonostante i disagi, hanno espresso apprezzamento per il percorso che in parte è stato ridotto. Il vincitore assoluto, Luigi Ferritto, un atleta di Piedimonte Matese, medico specializzato in pneumologia, ha vinto con uno stacco di diversi minuti rispetto al secondo in graduatoria. è arrivato al traguardo ricoperto di fango dalla testa ai piedi a dimostrazione della faticosa e sofferta gara, e ha dichiarato:

"AGNONE: RITORNO ALLA VITTORIA ASSOLUTA…MA CHE FREDDO!!!

Dopo una settimana impegnativa ed emozionante, politicamente parlando, ottengo una bella vittoria alla alla gran fondo “Atene del Sannio” ad Agnone! Gara accorciata per le avverse condizioni meteorologiche che hanno messo in crisi il mio corpo! Nonostante una crisi isotermica a metà gara riesco comunque a vincere! Felicissimo!"

Alla fine della gara la premiazione, una targa in rame per il vincitore assoluto, opera di Filippo Catolino un artigiano del rame, tanti pacchi doni per ogni atleta e a chiusura dell'evento sportivo, l'intervento del sindaco Daniele Saia :