Serie D, 13esima giornata: sospeso il match tra Vastogirardi e Trastevere

Asd Vastogirardi 1-0 Trastevere calcio

SOSPESA AL 35'

13esima giornata, 8/12/21, stadio Filippo Di Tella - Vastogirardi



Marcatori: Ruggieri (32')



Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Secondo, Acunzo, Salatino, Guida, Alagia.

Panchina: Carriero, Maraucci, Semeraro, Gargiulo, Donatelli, Irace, Rinaldi, Della Ventura, Buglia.

All. Fabio Prosperi



TRASTEVERE CALCIO

Semprini, Cervoni, Laurenzi, Calderoni, Tarantino, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Monni, Corsetti, Proia.

Panchina: D'Alessandro, Ilari, Lo Porto, Lapenna, Squerzanti, Madeddu, Macri, Santilli, Fioretti.

All. Mauro Mazza



La terna arbitrale

Carlo Esposito (Napoli), Vincenzo Andreano (Foggia), Vincenzo Abbinante (Bari)



Cartellini: Alagia (16')



Sostituzioni: -



La cronaca della gara

Subito propositivo il Vastogirardi con Guida che al 5' cerca già la porta dai venti metri con una conclusione purtroppo troppo debole. Due minuti dopo Alagia sulla fascia destra scatta e serve i compagni in area ma la sua sciabolata morbida non trova piedi pronti a riceverla. Al 9' di nuovo Guida dalla parte opposta sfrutta una buona geometria con Mazzeo e si infila in area ma di nuovo nulla di fatto. Lo stesso accade due minuti dopo.

Partenza in quinta degli undici di casa contro la prima in classifica: al 13' sono ancora Guida e Mazzeo a condurre un'azione interessante ma il successivo corner non trova lo specchio della porta. Al 19' altra grande azione dei gialloblù di casa con Guida che servito da Mazzeo recupera pallone sulla fascia sinistra e spinge per Alagia posizionato ottimamente davanti al portiere: purtroppo la punta altomolisana tenta il guizzo di testa ma non riesce ad agganciare il pallone. A 22' Salatino finisce a terra ed Esposito commina una punizione che Ruggieri tenta di sistemare in area ma, ancora, nulla di fatto. Due minuti dopo la prima costruzione più seria del Trastevere che da corner cerca il vantaggio ma Di Stasio smanaccia via. Alla mezz'ora sono almeno altre tre le azioni condotte e costruite dai padroni di casa che dominano questa fase di gara con Mazzeo, Guadalupi e Guida a giostrare le triangolazioni davanti e Ruggieri a tenere solida la difesa.

Al 32' finalmente il Trastevere cede: Guadalupi piazza un corner precisissimo in area e capitan Ruggieri conclude: meritato vantaggio per gli undici di casa. Il tempo ci mette lo zampino con una nebbia fittissima che fa temere per lo svolgimento regolare del match quando mancano dieci minuti al duplice fischio. Esposito ferma tutto in attesa di un miglioramento delle condizioni visive, in quanto ormai è diventato impossibile vedere le due porte. Come da regolamento dopo un tempo di stop per attendere eventuali miglioramenti, che non sono giunti, il direttore di gara decide di sospendere la gara e rimandare a data da destinarsi. Gran peccato per gli undici di Prosperi che stavano dominando una partita difficile contro la prima in classifica.