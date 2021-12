Serie D, 14esima giornata: Vastogirardi leonino ma non basta per vincere

Cadono gli altomolisani in terra ascolana in una partita rocambolesca sempre giocata a testa alta contro un avversario ostico qual è il Porto d'Ascoli.

Porto d'Ascoli 3 - 2 Asd Vastogirardi

14esima giornata, Porto d'Ascoli, stadio 'Riviera di Palma'

Marcatori : Verdesi (14'), Sensi (autog. 48'), Napolano (54'), Acunzo (57'), Napolano (60')

Le formazioni

PORTO D'ASCOLI

Finori, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Napolano, Battista, Evangelisti, D'Alessandro.

Panchina: Testa, Emili, Petricci, Aliffi, Nociaro, Massi, Clerici, Pietropaolo, Sabatini.

All. Davide Ciampelli

ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Secondo, Acunzo, Salatino, Guida, Alagia.

Panchina: Carriero, Maraucci, Semeraro, Gargiulo, Donatelli, Irace, Rinaldi, Della Ventura, Buglia.

All. Fabio Prosperi

La terna arbitrale: Andrea Zambetti (Lovere), Agostino De Santis (Campobasso), Marco Di Bartolomeo (Campobasso)

Ammoniti: Acunzo, Graziano

Espulsi: Graziano (doppia ammonizione)

Sostituzioni: Buglia (48'), Clerici (70'), Rinaldi (80'), Petricci (82'), Pietropaolo (89') Della Ventura (90'), Sabatini (93')

La cronaca della gara:

La prima parte del match è all'insegna dello studio reciproco con le due formazioni che cercano un equilibrio e le rispettive geometrie. Il Porto d'Ascoli però è il primo a trovare spazio e senso con un Verdesi maiuscolo: servito da Battista al 14esimo centra l'obiettivo con un tiro dai venti metri, precisissimo al sette, imprendibile per Di Stasio, e porta gli orange in vantaggio. Senza altre grandi emozioni, alla mezz'ora nonostante il risultato la partita è comunque equilibratissima con entrambi gli schieramenti che vogliono dimostrare e costruire: Guida - sempre raddoppiato dalle tattiche difensive di Ciampelli - Salatino e Alagia costruiscono almeno due ottime occasioni da gol e diversi corner, rendendosi pericolosi più di una volta. Il Porto d'Ascoli dal canto suo impensierisce gli ospiti solo un'altra volta, giocando compatto dietro, molto chiuso, provando a pungere di quanto in quanto. Piccolo spavento quando Di Stasio accusa un problema fisico e richiede l'intervento medico, senza però necessitare della sostituzione. Pericolosissimo D'Alessandro al 35esimo, tutto solo davanti alla porta, quando riesce perfino a saltare il numero 1 altomolisano: gli mancava giusto l'appoggio per raddoppiare ma la piazza altissima. Palla gol monumentale sprecata e sospiro di sollievo per i gialloblu. Due minuti dopo è Alagia che dalla fascia prova a inserirla dentro, trovando Guadalupi che la scambia nuovamente per il compagno: l'11 ospite sterza, si gira ma la mette troppo alta. Al 40esimo altra occasione per il Porto d'Ascoli con il solito Verdesi che dalla fascia destra verticalizza per Napolano e Passalacqua davanti a Di Stasio: i due si ostacolano a vicenda e la palla finisce tra le mani del portiere. Due minuti dopo Alagia da corner serve Guida che dai 15 metri piazza un pallonetto velenosissimo ma Finori vola e para miracolosamente. Grande azione del Vastogirardi con gli orange che ringraziano il loro numero 1 per il risultato salvato. Anche Di Stasio si fa però valere sulla sovrapposizione di Pasqualini che serve Battista: con un destro a giro e pallonetto pericolosissimo il numero 11 orange cerca il raddoppio ma il giovanissimo portiere gialloblu fa una parata delle sue e regala a tutti l'ennesimo brivido. Ancora il tridente Alagia, Guida e Salatino costruisce l'ennesima occasione da gol non concretizzata quando ormai si è allo scadere della frazione. Al 45esimo è ancora un Vastogirardi mai domo che conquista un corner con Alagia, ma Finori la chiama e con sicurezza spegne tutto. Doppio fischio di Zambetti e finisce così il primo tempo.