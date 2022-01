Vastogirardi, rinviato il ritorno in campo: il Covid blocca il Castelnuovo Vomano

Salta ancora il confronto tra Castelnuovo Vomano e Vastogirardi, valevole per la 17esima giornata del girone F della serie D, che doveva disputarsi lo scorso 23 dicembre. “A causa di alcuni casi di positività alla Covid-19 riscontrati tra le fila della società di casa – si legge sul profilo social ufficiale della società altomolisana – l’incontro da disputarsi allo stadio Comunale di Castelnuovo Vomano è stato rinviato a data da destinarsi. Seguiranno le disposizioni del caso da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Il ritorno in campo è solo rimandato, e l’Asd Vastogirardi Calcio – si conclude nel post – augura agli amici di Castelnuovo Vomano una pronta ripresa per tornare a confrontarci in campo in un’altra bella giornata di sport”. Attualmente, la squadra del presidente, Andrea Di Lucente, è al nono posto in classifica con 24 punti all’attivo (+6 sulla zona playout), frutto di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.