Calciomercato Serie D: in gialloblù arrivano quattro nuovi giovanissimi atleti

Poker d'acquisti per il Vastogirardi che si porta a casa quattro nuovi promettenti atleti, sempre all'insegna della ricerca di giovani talenti da tutta Italia e oltre.



Salvatore Gallo, classe 2001, è un trequartista palermitano con un'ottima esperienza: viene dai rossoneri della Nocerina dove aveva giocato la prima metà di campionato e ha militato nel Glacis United. Agile e scattante, sarò utilissimo per rinforzare le prime linee.



Giuseppe Dargenio, 2003, centrale, è invece un talento tutto da plasmare. Centrale, viene dal Bari e in maglia gialloblù saprò fare di certo grandi cose per il nostro centrocampo.



Dredjy Djibril Jefferson Ba è un centrale classe 2002 dall'alto potere offensivo con il suo metro e ottantuno di altezza. Franco-senegalese, pur coi suoi vent'anni vanta già belle esperienze con l'Olimpia Agnonese e il Prato, ma ha giocato anche con l'U17 del Paris SG.



Leonid Gichkin è un giovanissimo portiere classe 2004. Viene dalla primavera del Bari, dove ha disputato la prima parte di stagione a disposizione di mister Loseto. Ora inizia la sua avventura in maglia gialloblù dove saprà di certo rendersi utile.