Serie D, il Vastogirardi pareggia in casa del Chieti

Chieti 1 - 1 Asd Vastogirardi

22esima giornata Campionato di Serie D, girone F - 27 febbraio 2022 - Stadio 'Guido Angelini' di Chieti

Marcatori: 13' s.t. Salatino (V), 37' s.t. El Ouazni (C).



Un punto per allungare la striscia positiva e restare sull'onda della lotta per la salvezza: il Vastogirardi si ferma sull'1-1 in casa contro il Vastogirardi. Un pari arrivato in rimonta, dopo il vantaggio dei gialloblù ad inizio ripresa.



Le formazioni

CHIETI

Forti, Di Renzo, Siragusa (77′ Gai), Mele, Bassini, Pietrantonio, Di Mino (77′ Puglielli), Mariani, Fabrizi, Ventola (62′ Verna), Orlando (63′ El Ouazni).

Panchina: Fusco, Susi, Aquilanti, Coulibaly, Paletta.

All. Lucarelli.



ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Minchillo, Gargiulo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Donatelli, Irace, Salatino, Guida, Alagia.

Panchina: Castelli, Nespoli, Secondo, Dargenio, Ba, Rinaldi, Gallo, Buglia, Prado.

All. Prosperi.



La terna arbitrale

Matteo Campagni (Firenze), Filippo Pignatelli (Viareggio) e Luca Mantella (Livorno)



La cronaca della gara

Ritmi non altissimi a inizio gara. Nel primo quarto d'ora non ci sono grosse occasioni da entrambe le parti, con un Chieti comunque propositivo ha creato due buone situazioni con Fabrizi - non arrivato in tempo su un assist di Ventola - e Orlando che, di testa, non conclude una palla alta. Al 20' sveglia per i neroverdi con una delle solite punizioni chirurgiche di Ruggieri, che impegna Forti in respinta. Ribatte il Chieti al 30': tiro dalla distanza di Siragusa, blocca in due tempi Di Stasio. Al 32' ci riprovano i padroni di casa con un cross dalla sinistra, Fabrizi ci arriva in allungo ma calcia alto, due minuti dopo poi Ventola da fuori, destro rasoterra che termina a lato. A dieci minuti dal doppio fischio brivido con un guizzo di Guida, che però trova un attento Forti.



Alla ripresa è Salatino a sbloccare il risultato al 13esimo: scambia con Guida sul vertice dell'area e implacabile piazza un rasoterra basso che gonfia la rete. I neroverdi cercano il pareggio, il Vastogirardi soffre bene come sa fare, ma dopo una buona occasione al 22esimo per il neo entrato Gai - ottimamente disinnescata da Di Stasio - cede al pareggio al 37esimo: è firmato El Ouazni il gol del pareggio, che chiude la gara senza troppi altri scossoni.