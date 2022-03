Emanuele Vassalli, 'prof' del Vastogirardi Calcio, ha completato il percorso per acquisire l'abilitazione come preparatore atletico presso il settore tecnico di Coverciano.



Una conquista importante che dona ulteriore prestigio al vivaio dei gialloblù e consentirà all'intero staff tecnico condotto da mister Prosperi di lavorare ancora meglio per preparare questa giovane e promettente squadra alle sfide future.

https://we.tl/t-T6vS2tmERn