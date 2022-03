Serie D. salta il rientro in campo: il covid blocca anche i GialloblÃ¹

Alla fine è successo anche in casa del Vastogirardi: a causa di alcuni casi di positività alla Covid-19 riscontrati tra le nostre fila, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'incontro di Serie D - girone F valevole per la 25esima giornata di Campionato tra la Polisportiva Vastogirardi e il Pineto Calcio da disputarsi allo 'Filippo Di Tella' di Vastogirardi il 26 marzo.

Stesso dicasi anche per l'incontro di mercoledì 30 marzo, valevole per la 26esima giornata, fuori casa contro il Montegiorgio.

Seguiranno le disposizioni del caso da parte della Lega.

Il ritorno in campo è solo rimandato. I nostri ragazzi stanno bene, sono tutti vaccinati e sotto controllo. Presto torneremo a confrontarci in campo in un'altra bella giornata di sport!