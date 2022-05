Trofeo San Nicandro CittÃ  di Venafro XX Edizione

Venafro 5 giugno 2022

Venafro torna a correre: dopo 2 anni di stop forzato, causa Covid, torna l'attesissimo Trofeo San Nicandro Città di Venafro organizzato dalla Atletica Venafro Faga Gioielli

L'appuntamento è fissato per il prossimo 5 giugno alle ore 17, manifestazione anticipata di una settimana per via dell'election day del 12 giugno.

Sarà un'edizione, la numero 20, che si annuncia frizzante.

La macchina organizzativa è al lavoro ormai da tempo sia sul fronte delle collaborazioni sia su quello strettamente sportivo. L'obiettivo, forti del buon lavoro svolto nelle diciannove

precedenti edizione e dell'ottima riuscita della Mezza Maratona organizzata lo scorso febbraio

in collaborazione con la Nuova Atletica Isernia, è di superare la soglia dei 400 atleti alla partenza, obiettivo sicuramente alla portata, visto l'interesse giunto già dalle regioni limitrofi, nonché di portare a Venafro, proprio per celebrare la ventesima edizione, qualche atleta nel giro

della Nazionale.

La gara, che gode del titolo di gara nazionale Bronze, prevede, come da tradizione, un percorso

di 3 giri da 3,333 km che si dispiega nel centro cittadino e per questo non proprio veloce, ma

molto tecnico. Percorso che nei prossimi giorni sarà nuovamente omologato dai tecnici della

Fidal Nazionale.

Dal punto di vista delle collaborazioni il Presidente Terracciano ha già incassato il sostegno

dell'amministrazione Comunale di Venafro, nonché quello di tante aziende ben contente di

legare il loro nome all'evento, tra cui Neuromed, Primo Piano Molise, La Molisana, CST,

Fashion Avenue 5, Caseificio Vitale, D'Ausilio, Gabetti, Abiter, Biscotti , General Dap oltre alle piccole imprese locali, senza dimenticare il MAIN sponsor del triennio 2021-2023

FAGA GIOIELLI

Una vetrina importante per loro e per l’intero territorio.