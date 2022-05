Serie D, il Vastogirardi non centra il risultato

Asd Vastogirardi 0 - 2 Recanatese

Recupero 27esima giornata, Serie D Girone F, Stadio 'Filippo Di Tella' Vastogirardi

Marcatori: Sbaffo (2'), Giampaolo (80')



Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori (Gallo 43' st), Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Gargiulo, Donatelli (Secondo 1' st), Irace (Buglia 18' st), Salatino (Acunzo 18' st), Guida (Prado 28' st), Alagia.

Panchina: Castelli, Mazzeo, Dargenio, Ba Dredrjy.

All. Fabio Prosperi



RECANATESE

Urbietis, Meloni, Quacquarelli, Gomez (Sopranzetti 28' st), Pacciardi, Ferrante, Minicucci (Ferretti 15' st), Raparo, Defendi (Minnozzi 24' st), Sbaffo (Grieco 43' st), Senigagliesi (Giampaolo 21' st).

Panchina: Amadio, Somma, Alessandrini, Marafini.

All. Giovanni Pagliari



La terna arbitrale

Giuseppe Rispoli (Locri), Alessandro Rastelli (Ostia Lido), Emilio Niroy Gookooluk (Civitavecchia)



Note

Ammoniti Secondo, Ruggieri, Sbaffo, Gomez



La cronaca della gara

Contro la Recanatese prima della classe si conferma il risultato dell'andata: un 0-2 secco per i giallorossi che ipotecano il passaggio in serie C. Si complica ulteriormente la situazione del Vastogirardi, con un solo punto conquistato nelle 4 gare di recupero. Complice la sfortuna che ci ha messo la mano e un calendario non proprio favorevole, che non ha dato il tempo per i giusti recuperi, gli undici di mister Prosperi si trovano ora nella condizione di dover vincere a tutti i costi. Alla conclusione mancano ancora 3 giornate e c'è da fare tanto per combattere e vincere la salvezza tanto sperata.



Intanto in questo recupero della 27esima giornata Sbaffo e Giampaolo non lasciano scampo. Gli undici di Pagliari vanno in vantaggio dopo appena un minuto: scambio tra Minicucci e Somma, e sul traversone di quest'ultimo Sbaffo implacabile trafigge Di Stasio. I gialloblù combattono e si rendono pericolosi con Guadalupi che si rende pericoloso con un velenosissimo tiro centrale deviato in corner da Quacquarelli. Il match si intrattiene equilibrato con i molisani che inseguono disperatamente il pareggio, ma i giallorossi tengono sulla graticola la difesa di casa e infine centrano il raddoppio all'80' con Giampaolo lanciato ancora da Quacquarelli.