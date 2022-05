Serie D: dal Vastogirardi orgoglio e impegno, ci aspettiamo lo stesso da tutti

L'Asd Vastogirardi si appresta a concludere un campionato particolarmente difficile e intenso. I necessari aggiornamenti di calendario dovuti agli impedimenti occorsi hanno costretto i nostri ragazzi a un vero e proprio tour de force. Un mese e mezzo di incontri serrati, una partita ogni tre giorni, ritmi inumani a cui tutto il gruppo ha fatto fronte con fierezza, impegno, duro lavoro e orgoglio per questi colori e per il percorso impostato dalla dirigenza e brillantemente attuato da mister Prosperi.



Un percorso che, al netto di qualche inevitabile incidente di percorso, ha portato frutti indubbi che sono sotto gli occhi di tutti: in un campionato normale, arrivare a due giornate dalla fine con 44 punti in cascina avrebbe significato salvezza assicurata. I ragazzi in campo e fuori hanno dato sempre il massimo, ma ora serve uno sforzo in più: in questo strano campionato 'corto', l'obiettivo da raggiungere deve essere fissato ancora più in alto, verso risultati che di norma sarebbero quasi da playoff. Tutto questo per raggiungere quella salvezza per cui tanto abbiamo lavorato.



Ringraziamo anche i tifosi, che sempre ci hanno seguito, anche nei giorni di neve e freddo tipici della nostra montagna, dandoci quell'energia e quella forza di andare avanti a testa alta. Siamo una comunità forte, coesa: tanti ci ammirano e c'invidiano per questa che è una delle nostre qualità più belle.



Le prossime due partite saranno determinanti per confermare tutto questo, e dimostrare a noi stessi e a tutti gli altri quanto vale la 'piccola' società del Vastogirardi calcio. Ci auguriamo che lo stesso impegno e lo stesso orgoglio vengano onorati e usati su tutti i campi, a tutti i livelli della classifica, per garantire un campionato corretto fino alla fine, e di non vedere miracolosi, inspiegabili e francamente spiacevoli colpi di coda degli ultimi minuti.