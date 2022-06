Calcio settore giovanile: Torneo "Il Monello" ai Giovanissimi dell'Olympia va la meritata coppa

I ragazzi dell'agnonese calcio settore giovanile categoria GIOVANISSIMI portano a casa la coppa vinta nel torneo "IL MONELLO" ad Atessa battendo in finale per 2-1 i ragazzi dell 'Atessa calcio settore giovanile.



I Giovanissimi guidati da mister Fusaro hanno disputato una ottima partita per concentrazione, determinazione e senso tattico.

Partita molto tirata e avvincente, pubblico numeroso, presenti tanti giovani, il gioco ha riservato tante sorprese, numerosi capovolgimenti . Una partita con il fiato sospeso sui risultati, alla fine l 'hanno spuntata i ragazzi più determinati





La cronaca

Partono molto bene i ragazzi di Fusaro che prendono il dominio del centrocampo e vanno in vantaggio con Marinelli Amedeo al 25' p.t.

Nel secondo tempo pareggia all'inizio l'Atessa su calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area.

A 10 minuti dalla fine con un azione personale da centrocampo Fantilli parte e dripla una serie di avversari entra in area e batte il portiere.

La partita si accende e viene espulso Torelli dell agnonese per doppia ammonizione .

Alla fine prevale il buon senso e torna la calma, i ragazzi e i dirigenti si congratulano fra di loro e riconoscono la vittoria dell'Olympia.



L' Agnonese è arrivata alla finale con il punteggio pieno battendo le tre squadre del girone:



-Prima partita

Olympia- Vigor Don Bosco 4-2



-Seconda partita

Olympia - Lupi Marini

4-0



-Terza partita

Olympia- Atessa calcio 3-2.

I complimenti e un plauso da parte di tutta la società, vanno ai ragazzi, a mister Fusaro e ai responsabili del settore giovanile che partecipano a queste belle iniziative per far vivere ai ragazzi delle sane e belle giornate di calcio genuino ed esperienze di vita sociale



Continua l'attività frenetica del settore giovanile con l'appuntamento a Vasto sabato 11 giugno per la partecipazione al l torneo della SOLIDARIETÀ sempre con la categoria Giovanissimi .