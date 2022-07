Calcio Serie D: Prende forma la rosa del nuovo Vastogirardi. Dalla Spagna arriva ERNANDEZ PEREZ KILIAN

Ernandez Perez Kilian, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Las Palmas, nella Serie B spagnola, con Pedri del Barcellona. Kilian è arrivato in Italia due anni fa, giocando in eccellenza pugliese, e si è fatto notare subito per i suoi goal e assist.



Lo scorso anno ha giocato gli spareggi nazionali di eccellenza con il ST Giorgen, vincendo anche la coppa regionale, segnando dieci reti ed effettuando numerosi assist. Ringraziamo l'avvocato Belen Sosa per aver partecipato e reso possibile quest'ottimo acquisto per la società gialloblù.