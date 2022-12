Gli atleti dello Sci Club Capracotta al Trofeo CONI Winter in Trentino dal 16 al 18 dicembre

– Trofeo CONI Winter in Trentino: le gare a Pinzolo, Madonna di Campiglio, Campo Carlo Magno, Val di Rabbi, Pellizzano, Pinè, Cembra, Pergine.

Gli atleti dello Sci Club Capracotta Silvia Di Tanna, Ludovico Carlini e Stefano D’Andrea, accompagnati da Pierino Di Tella, Antonella Paglione e Luca Cenci del Coni Molise, in partenza da Roma per Madonna di Campiglio dove parteciperanno al TROFEO CONI WINTER 2022.

Con circa 800 iscritti, tutti under 14, in rappresentanza delle regioni italiane, e numerose discipline sportive invernali praticate, la prima edizione del Trofeo CONI Winter si terrà dal 16 al 18 dicembre in Trentino e coinvolgerà diverse sedi. Presso il palazzo della Provincia si è tenuta la presentazione dell’appuntamento.A Pinzolo si svolgeranno le cerimonia di apertura e di chiusura. Le sedi di gara saranno: Pinzolo per lo sci alpino e il pattinaggio di figura, Madonna di Campiglio per le gare di freestyle e snowboard, Campo Carlo Magno per il fondo, la Val di Rabbi per il biathlon, Pellizzano per salto e combinata nordica, Pinè per lo short track e la velocità su ghiaccio, Cembra per il curling e Pergine per il torneo di hockey.