Serie D, novitÃ  di calciomercato per il Vastogirardi

Due nuovi ingressi nella rosa gialloblù. Partiamo da Antonio Nappo, classe 2006, giovanissimo portiere proveniente dal Nola, ex settore giovanile del Napoli. Un promettente atleta che in alto Molise saprà sicuramente fare bene in una bella esperienza nella Serie D.



A rinforzare le linee avanzate della squadra arriva inoltre Francesco Solimeno: classe 2002, è terzino destro e sinistro. Ricopre agevolmente entrambi i ruoli grazie alla sua ottima propensione ad usare entrambi i piedi. Nato calcisticamente nel settore giovanile del Benevento, ha collezionato due ottime esperienze a Nardo e a Trapani per approdare poi quest'anno al Desenzano e, infine, in maglia gialloblù. Chiuso il girone d'andata, anche Francesco sarà un ottimo rinforzo da inserire in rosa per mister Coletti, che da gennaio potrà ripartire ancora più solidamente verso l'obiettivo salvezza.