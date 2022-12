Olympia Agnonese, tutti presenti alla cena di fine anno. Parola d'ordine: impegno e voglia di crescere

Come tutti gli anni la società Olympia Agnonese ieri sera, 22 dicembre, in concomitanza dello stop calcistico relativo alle festività natalizie, presso il ristorante Serafini di Agnone ha organizzato la cena di Natale. Erano presenti i dirigenti, il presidente Mario Russo, il responsabile del settore giovanile Sica, Michele Di Ciocco, mister Dell’Oglio, Mario Fusaro, Mister Brisotto, i collaboratori Cocucci, Verdile, Roberti . La serata e' trascorsa in allegria, fra i presenti anche Litterio che dopo i chiarimenti e qualche incomprensione relativi al passato e' tornato a svolgere con orgoglio il suo storico ruolo, quello di capitano.

Il presidente Russo, nel suo discorso, si è detto orgoglioso del grande lavoro e l'impegno di ognuno nei relativi ruoli e auspica presto per l'Olympia un futuro che potrà ricondurla ai vertici del calcio molisano.

Non ha mancato di fare i complimenti ai dirigenti della scuola calcio, allo staff tecnico, che di anno in anno incrementa le iscrizioni ed e' oramai punto privilegiato per il calcio giovanile per molti paesi molisani e abruzzesi.

Nota di merito per i giovanissimi ragazzi del campionato di Eccellenza che stanno facendo un buon campionato grazie al lavoro meticoloso di Fusaro e dell' Oglio. I due eccellenti mister stanno conducendo una campagna acquisti per i giovani calciatori agnonesi, tra i quali Porfilio, Colato, Ionna, Di Filippo, Falcione. In chiusura hanno gustato una deliziosa torta che il pasticcere ha dedicato all'Olympia, riproducendo lo stemma della società, fatto di panna, cioccolato, e i colori storici della società agnonese

L'attività sportiva riprenderà il 27 dicembre per tutte le squadre

Buone feste all'Olympia Agnonese da Altomolise.net