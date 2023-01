Calciomercato Serie D, il Vastogirardi cede Salvatore Gallo al Latina

Salutiamo con mille auguri il nostro Salvatore Gallo, per il quale con il diesse Giuseppe Giglio abbiamo completato la procedura di vendita a titolo definitivo al Latina Calcio 1932. Salvatore ha firmato il contratto con la blasonata società laziale fino al 30 giugno 2024.



Nato a Palermo il 19 settembre 2001, Gallo è un laterale sinistro che ha iniziato la sua carriera con il Glacis United, squadra di Gibilterra, con la quale ha collezionato 32 partite e 8 reti in totale. Ad agosto 2021 torna in Italia, prelevato dalla Nocerina, squadra con la quale scende in campo per 5 volte. L'ultimo trasferimento è datato febbraio 2022, quando Gallo è passato in gialloblù. Sui campi del girone F della Serie D ha giocato 17 partite, impreziosite da due reti; inoltre, in Coppa Italia e sotto la direzione di mister Coletti ha segnato un gol nelle 3 partite giocate.



Auguriamo a Salvatore una buona prosecuzione di campionato, ricco di successi e soddisfazioni, a conferma del grande lavoro impostato dal presidente Di Lucente e svolto dal Vastogirardi sui campi e non solo: essere un produttivo vivaio per giovani talenti che hanno voglia di lavorare e farsi notare sul piano sportivo nazionale.