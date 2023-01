Serie D, Ruggieri salva Vastogirardi dalla sconfitta in casa

La cronaca della gara

Brividi fin da subito al 'Di Tella' per un gol annullato a Mercuri già al 4'pt.: tiro di Riosa, sulla ribattuta il centrocampista é stato segnalato in fuorigioco dal guardalinee. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 17'pt: Hernandez ci prova dalla distanza, ma Serra para. Alla mezz'ora la fase di gioco è favorevole per il Chieti, ma il Vastogirardi prova a far male alla squadra di Chianese con le ripartenze. Scossone al 41'pt: Petriccione si inserisce bene con i pugni ma finisce rovinosamente su Rossi e per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Cesario dal dischetto, l'estremo difensore gialloblù intuisce bene il lato di tiro ma sulla ribattuta la sfera finisce in rete. Chieti dunque in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo. Risposta immediata del Vastogirardi che conquista un corner, poi Fiori dal centro tenta la conclusione sul primo palo - purtroppo troppo debole per recuperare lo svantaggio. Si va al riposo sotto di un gol.