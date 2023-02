Serie D, Ruggieri salva il Vastogirardi in dieci e sotto di un gol

Roma City 1 - 1 Asd Vastogirardi

25^ giornata campionato Serie D - Girone F, 26 febbraio 2023, stadio Riano Atlethic Center - Riano

Marcatori

Raffini (R.) (14'st), Ruggieri (V.) (33'st)

Le formazioni

ROMA CITY

Corci, Franco (35'st Corvaglia), Iacoponi, Ferrante, Ricci, Matteucci, Rasi, Pisanu, Meo (24'st Toskic), Raffini, Zammarchi (42'st Napoleoni).

A disp. Opara, Di Emma, Diakhite, Martinoli, Perroni, Corvino.

All. Francesco Statuto

VASTOGIRARDI

Petriccione, Solimeno, Panaro, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni, Hernandez (45'st Pierfederici), Calemme (14'st Khoris), Sergio (7'st Modesti).

A disp. Nappo, Scafa, Ortu, Ciocca, Iacullo, Antinucci.

All. Tommaso Coletti

Note

Esp. Gargiulo (V.) (7'st), amm. Grandis (V.) (7'st)

La terna arbitrale

Alessandro Gervasi (Cosenza), Ivan Melnychuk (Bologna), Filippo Todaro (Finale Emilia)

La cronaca della gara

Partita importante quest'oggi, uno scontro diretto data la distanza di soli tre punti tra le due compagini dopo la vittoria della scorsa settimana sul campo del 'Di Tella'. Fitta pioggerella sul Riano Atlethic Center mentre entrambe le compagini lavorano per costruire il proprio gioco. Al quarto d'ora il Roma City ha fatto ascrivere sul tabellino 3 tentativi in porta, tra i quali Zammarchi che ha costretto Petriccione a un intervento proprio sotto l'incrocio dei pali. Ma il Vastogirardi non è da meno con tre calci d'angolo battuto. Al 14'pt Fiori su corner da posizione interessante lievemente decentrata prova a metterla dentro ma la sfera viene respinta. Gli undici di Coletti costruiscono dal basso come loro stile, salendo lentamente ma con costanza, accelerando quando si arriva sulla trequarti; dal canto suo il Roma City cerca ogni occasione che può. Al 25'pt gran cavalcata di Meo sulla fascia destra d'attacco: il 30 di casa si porta a tu per tu con Petriccione e prova un tiro basso angolato sul secondo palo. L'estremo difensore altomolisano allunga la gamba e intercetta; arrivano poi i rinforzi della difesa che allontanano la sfera salvando la porta ospite. Gli ultimi venti minuti di gara si consumano senza troppe emozioni, con solo un paio di occasioni realmente interessanti e un gioco molto tranquillo. Dopo un solo giro di lancette di recupero si torna agli spogliatoi.

Secondo tempo riprende senza sostituzioni. Dopo un'incursione di Rasi nei primi minuti, al 7'st è Zammarchi a involarsi verso Petriccione, 'costringendo' Gargiulo a un fallo che il direttore di gara sanziona col rosso diretto. Punizione di Pisanu dal limite dell'area, tocco per Raffini ma viene tutto chiuso dalla difesa ospite. Rimasti in dieci, gli uomini di Coletti devono fare un secondo tempo di grande sacrificio e gestire bene la gara con le risorse a disposizione. La coppia d'attacco Raffini-Rasi tenta già subito per ben due volte di concretizzare il vantaggio numerico con un goal, senza però riuscire. Sugli sviluppi di un calcio di punizione al 14'st però, da cross di Pisanu, Raffini vola di testa e centra la rete ospite. In inferiorità numerica il Vastogirardi va anche in svantaggio. Ancora pericolosi Raffini e Rasi pochi minuti dopo, con Petriccione costretto a intervenire quasi a porta vuota. Brivido alla mezz'ora quando arriva addirittura il gol del 2-0 sugli sviluppi di una punizione dalla fascia d'attacco destra, rete che viene annullata però per posizione irregolare. Si scuote però il Vastogirardi e inizia a impostare un gioco più ordinato e offensivo alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriva al 33'st a firma di Ruggieri: il capitano gialloblù s'infila prima di tutti su un corner di Khoris e la mette dentro riaccendendo le speranze degli altomolisani. Brivido al 41'st con Rasi che crossa al centro per Zammarchi, il quale spizza davanti al secondo palo: la palla sfila davanti a Petriccione ma non c'è nessuno in arancio a sfruttare l'occasionissima. I gialloblù entrano in una fase più conservativa, e al 90esimo Coletti fa entrare anche Pierfederici per reggere meglio i cinque minuti di recupero. Il Roma City non demorde e cerca di portare a casa i tre punti fino all'ultimo, ma il Vastogirardi tiene botta per difendere il risultato. Punto d'oro per la formazione di Coletti conquistato di cuore e testa fuori casa e con un uomo in meno.