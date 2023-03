Rappresentativa Serie D, tra i convocati Luca Canale dal Vastogirardi

Sono stati ufficializzati questa mattina i nomi dei ventiquattro calciatori scelti da Giuliano Giannichedda per la Viareggio Cup. Tra di essi una scelta che ci rende particolarmente fieri: nel pool dei difensori c'è infatti anche il nostro Luca Canale, che avrà quindi la possibilità di farsi vedere a livello nazionale. La selezione espressione della massima serie dilettantistica, inserita nel Girone 8 con Sport Recife (Brasile), Ladegbuwa (Nigeria) e Imolese, darà il via all'avventura versiliese giovedì 16 marzo, quando il gruppo dei convocati si ritroverà nella sede del raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. In attesa del calendario e degli impianti che ospiteranno le sfide, la Rappresentativa scenderà in campo nei giorni martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo.



Canale è stato scelto con cura dopo la lunga fase di scouting in questa stagione sportiva per la Rappresentativa Serie D: dal lavoro degli osservatori LND iniziato lo scorso settembre, da novembre si è passati all'attività sul campo attraverso gli stage territoriali e i due raduni nazionali nei quali sono andati in scena i confronti vinti con le formazioni Primavera di Hellas Verona e Lazio. Siamo fieri di Luca e della possibilità che gli è stata accordata, a riprova dell'importante lavoro svolto dalla società Asd Vastogirardi e dal presidente Andrea Di Lucente nel creare un vivaio di giovani talenti da dove questi possano 'spiccare il volo' verso palcoscenici sempre più grandi e importanti.



In bocca al lupo a Viareggio, Luca! L'Alto Molise è con te!