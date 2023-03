Serie D, reti bianche al Cannarsa tra Termoli e Vastogirardi

Termoli calcio 0 - 0 Asd Vastogirardi

27esima giornata campionato Serie D - Girone F, stadio 'G. Cannarsa', 12 marzo 2023 - TERMOLI



Le formazioni

TERMOLI CALCIO

Lombardo, Antezza, Hutsol, Sicignano, De Marzo (27'st Smajlaj), Basrak (1'st El Quazni), Carnevale, Caiazza, Maiorino, Ciofi, Lo Russo (34'st Diop).

A disp. Recchia, Bamba, Dasilvaecosta, Magnocavallo, Di Nisio, Baldè.

All. Raffaele Esposito



ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale (40'st Solimeno), Panaro, Modesti, Ruggieri, Grandis, Pierfederici (9'st Fiori), Antogiovanni, Calemme, Hernandez (24'st Khoris), Makni.

A disp. Nappo, Gargiulo, Iacullo, Ciocca, Sergio, Bentos.

All. Tommaso Coletti



La terna arbitrale

Giuseppe Lascaro (Matera), Alessandro Laurieri (Matera), Valentino Romaniello (Potenza)



Note

amm. Modesti (V.), Antezza (T.), Calemme (V.)



La cronaca della gara

Il derby del Molise per la Serie D si gioca al 'Cannarsa' a Termoli, con ambo le formazioni alla ricerca di un'importante e necessaria vittoria: il Vastogirardi per confermare la striscia positiva e assestarsi sempre più saldamente in zona salvezza, il Termoli per allontanare la retrocessione sicura e cercare di assestarsi fuori dalla fascia playout. I giallorossi partono però zoppicanti concedendo una grande occasione agli ospiti quando la difesa pasticcia e lascia troppo spazio a Makni: l'attaccante francese non riesce però a suggellare il vantaggio centrando in pieno il palo. Siamo al 7'pt. La gara resta sullo 0-0 ma si rianima verso la parte centrale del primo tempo col Vastogirardi autore di una sola conclusione che impegna la difesa di casa e Lombardo. Al 34'pt Hutsol in profondità va a cercare i suoi attaccanti, pericolosissimo il Termoli ma Petriccione vola con un intervento bellissimo e salva in calcio d'angolo. Al 40'pt ancora i giallorossi con cross di Ciofi sulla corsia mancina, schiacciata di testa in area ma di nuovo Petriccione interviene e protegge i suoi pali. Al netto di queste occasioni sono però gli undici di Coletti a gestire meglio il pallone e le azioni in campo, col Termoli costretto a reagire più che costruire. Finisce così senza troppi scossoni la prima frazione.



Poche emozioni nel primo quarto d'ora della gara, solo due le occasioni da ambo i lati: al 6'st Anzetta per il Termoli tenta un tiraccio dai 20mt ma palla finisce deviata in corner. Dal lato degli altomolisani al 13'st Antogiovanni risponde con la sfera che finisce abbondantemente alta sopra la traversa. Al 20'st Lorusso parte in contropiede con una ripartenza forte e veloce che però non sfrutta grazie a Panaro in retroguardia che chiude tutto. Al 23'st punizione per il termolese De Marco che la piazza in un'area colma trovando l'unico punto privo di compagni e beccandosi anche il rimprovero di mister Esposito. Quando siamo quasi alla mezz'ora offensiva rischiosissima del Termoli sventata da Panaro di rovesciata. Due giri di lancetta dopo Carnevale, Lo Russo e Caiazza cercano ancora lo sfondamento di contropiede ma vengono chiusi dal rientro rapido dei difensori altomolisani. Sono cinque i minuti di recupero comminati dal direttore di gara ma nonostante questo c'è poco da segnalare. Finisce la partita sempre sullo 0-0 senza troppi altri scossoni negli ultimi 20', pronti per il rush finale delle ultime sette partite, con un punto sempre utile che smuove la classifica e tiene gli altomolisani a galla.