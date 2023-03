Continua l'avventura di Canale dal Vastogirardi in Rappresentativa Serie D, ai quarti dopo undici anni!

Superato in rimonta il Benevento, giovedı̀ sfida al Torino allo Stadio 'Giusfredi' di Porcari. Il nostro difensore in campo dal 15' del secondo tempo



LIDO DI CAMAIORE. La Rappresentativa Serie D torna tra le migliori otto della Viareggio Cup dopo undici anni di assenza superando agli ottavi l'ostacolo Benevento. Al 'Benelli' di Lido di Camaiore la selezione LND si è imposta per 2-1 sui giallorossi al termine di una emozionante rimonta che porta ancora una volta le firme di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) e Simone Giacchino (Sanremese), gli stessi marcatori del match di sabato scorso contro il Ladegbuwa. Orgoglio anche per l'Alto Molise in campo con il Vastogirardi, rappresentato dal nostro difensore Luca Canale, entrato al 15' del secondo tempo.



Dopo un primo tempo inchiodato sullo zero a zero nonostante le buone occasioni da una parte e dall'altra - da segnalare la punizione di Prisco finita sulla traversa e un paio di episodi dubbi in entrambe le aree di rigore - la partita si è accesa in avvio di ripresa quando la difesa della rappresentativa si è ritrovata impreparata sulla posizione di Pellegrino libero di mirare e battere Del Sorbo con un diagonale preciso. Giannichedda decide cosı̀ di fare qualcosa inserendo insieme Pugliese, Nardella e Canale (quest'ultimo al debutto nel torneo insieme a Crestani entrato nel finale), ma sopratutto spostando Opoola al centro dell'attacco. Il numero 18 impiega appena due minuti a ripagare la mossa dell'allenatore: stop al limite dell'area e girata fulminea sulla quale Esposito non può nulla. La rimonta si completa cinque minuti più tardi quando l'arbitro Borriello fischia un contatto su Carvenale in area, dal dischetto Giacchino spiazza l'estremo difensore giallorosso. Prima del triplice fischio c'è ancora tempo per il palo colpito da capitan Castellini direttamente su punizione.



Visibilmente soddisfatto Giannichedda, il quale si è espresso cosı̀ a margine del successo che ha riportato la Rappresentativa Serie D ai quarti del torneo per la terza volta nella sua storia dopo i precedenti nel 2010 e 2012: "Questi ragazzi sono sorprendenti, ogni partita migliorano in qualcosa. Lo svantaggio poteva disunirci, invece siamo rimasti lucidi e concentrati mantenendo i nostri principi di gioco. E' stata una grande reazione d'orgoglio da parte loro, ho a disposizione un gruppo sano in cui tutti si sentono parte integrante del progetto".



All'esito del sorteggio per determinare gli incroci ai quarti, l'urna ha consegnato come prossimo avversario il Torino che oggi ha battuto per 5-0 il Monterosi. Appuntamento tra due giorni allo Stadio "Giusfredi" di Porcari (ore 15), diretta streaming sul canale YouTube della LND. Contro i granata sono già tre i precedenti: nel 2010 successo ai rigori proprio ai quarti, poi nella fase a gironi un pareggio nel 2015 e una sconfitta nel 2016.



RAPPRESENTATIVA SERIE D-BENEVENTO 2-1

Rapp Serie D (4-3-3): Del Sorbo; Rossi (15'st Canale), Colombara, Castellini, Bonetti; Parlanti (41'st Traini), Giacchino, Barbera (15'st Pugliese); Carnevale (41'st Crestani), Cupani (15'st Nardella), Opoola. A disp: Mangiapoco, Cellamare, Maffei, Mascella, Pimazzoni, Maccari, Semprini, Iaccarino. All: Giannichedda



Benevento (4-3-3): Esposito; Panzarino, Vottari (40'st Ciprio), Veltri, Valentino; Pellegrino, Prisco, Pengue (40'st Carriola); Rossi (40'st Di Martino), Di Serio (20'st Malva), Altamura. A disp: Bonagura, De Gennaro, Szymanski, Palma, Manzi, Politi, Aronica, Eletto. All: Scarlato



Arbitro: Borriello di Pontedera

Assistenti: Poggipolini e Pappalardo di Empoli



Reti: 3'st Pellegrino (B), 17'st Opoola (R), 23'st rig. Giacchino (R)



Note: ammoniti: Pugliese (R), Panzarino (B); recupero: 4'st