Serie D, trasferta amara per il Vastogirardi: 1-0 al 'Riviera delle Palme'

La cronaca della gara

Gara importante sia per la formazione di Coletti, chiamata a vincere per portare a casa punti ed evitare i playout, sia per i rossoblù di casa che hanno in palio la salvezza matematica. Si parte subito con un brivido per la difesa di casa, con Hernandez lanciato chiuso però da Conson in corner. Ancora al 10'pt Calemme tenta il destro da fuori col pallone che finisce di lato. Due minuti dopo ci prova Marras d'iniziativa personale tentando poi di servire Vita al centro, ma non riesce a realizzare l'idea. Si scorre verso la mezz'ora con atteggiamento d'attesa da parte della Samb che subisce il gioco offensivo degli altomolisani. Al 22'pt Angiulli perde una palla potenzialmente pericolosissima ed è costretto al fallo per recuperare. Poco dopo cartellino anche per Grandis, in fallo su Proia. Alla mezz'ora appena superata parte il contropiede degli ospiti, ma Favo ferma l’azione commettendo fallo su Hernandez. Punizione dall’out di sinistra, nulla di fatto. Ancora pericoloso il Vastogirardi al 38'pt: corner per gli ospiti, cross di Calemme intercettato, poi la conclusione di Antogiovanni finisce tra le braccia di Guerrieri. Quando sta per scadere la prima fazione Conson trattiene Calemme in area dopo essere stato saltato e regala un fallo da rigore al Vastogirardi. Guerrieri però fa il miracolo: Makni calcia sicuro ma l'estremo difensore ospite para sia il colpo che la ribattuta. Finisce invariato dunque il risultato per il primo tempo.