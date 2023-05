Torneo piccole glorie, 200 bambini invadono il Civitelle. Denys, fuggito dalla guerra, canta l'Inno di Mameli

Ieri 28 maggio si è svolto il torneo “Piccole glorie”. Organizzato dalla scuola calcio agnonese i ragazzi , allenati da Mister Brisotto, hanno disputato un torneo al quale hanno partecipato altre sette squadre provenienti dal Molise, Abruzzo, Campania. Circa 200 ragazzi hanno invaso il Civitelle di Agnone. La giornata e' stata all'insegna del divertimento e della sana competizione. Gli spalti invasi da genitori , parenti dei ragazzi e amici, quasi 400 persone hanno tifato per le loro squadre e i propri ragazzi

Un vero fiore all'occhiello la cuola calcio agnonese, il responsabile prof Sica e mister Brisotto erano palesemente felici e soddisfatti del bel risultato raggiunto. Per il pubblico a seguito la società aveva organizzato anche una visita guidata alla fonderia delle campane, al museo del rame. I ristoranti agnonesi erano sold out.

Sica ha dichiarato: Sono oramai 28 anni che seguo le giovanili,e la scuola calcio, non riesco a staccarmi dal mondo di “questo"calcio che non è solo sport, ma aggregazione, integrazione e commosso ha raccontato di un bambino rumeno, Denys Panasiuk, fuggito dalla guerra in Ucraina, perfettamente integrato nella comunità agnonese, la scuola , il calcio lo hanno aiutato a dimenticare gli orrori del suo paese. Ieri Denys era felice insieme agli altri bambini e cantava l'Inno di Mameli.