Calcio: Assemblea Pubblica,il calcio agnonese non morirà. Oggi l'iscrizione al campionato di Eccellenza

Il calcio agnonese scatena il dibattito. Ieri sera presso Piazza Unità d'Italia assemblea pubblica congiunta, organizzata dal Sindaco di Agnone Daniele Saia e la polisportiva Olympia Agnonese. Ogni anno prima dell'iscrizione al campionato il settore fibrilla a causa delle scarse risorse economiche e anche una certa disaffezione da parte della cittadinanza. Presenti il sindaco, il presidente uscente della polisportiva Mario Russo e parte del direttivo uscente della società. Parecchi i giovani e il pubblico presente e oltre 100 persone collegate alla nostra diretta su Altomolise.net.

Il sindaco ha invitato i presenti e non alla partecipazione fattiva attraverso contributi economici e contributi operativi in termini di supporto all'organizzazione. Purtroppo a fronte di una ottima partecipazione dei bambini, giovani, ragazze e ragazzi, gli iscritti alla scuola calcio nel 2022-2023 oltre 150, ragazzi di Agnone, molisani e fuoriregione, si riscontrano buchi in termini di partecipazione di volontari che operano nel settore. Purtroppo l'ultimo anno sono risultate operative solo 5-6 persone tra i quali il presidente, il responsabile del settore giovanile Sica, i dirigenti Maurizio Sabelli, Mauro Marinelli, il dott De Vita per la parte sanitaria. Nonostante tutto il campionato e la partecipazione dei ragazzi hanno avuto esito positivo. Ma Russo il presidente uscente per rendersi nuovamente disponibile nel nuovo organigramma per la stagione 2023-2024 cerca garanzie di presenze per l'intero anno calcistico, il lavoro è tanto, le responsabilità di diversa natura anche, percio' serve aiuto da parte di tutti e come ha detto il Sindaco Saia “se ancora crediamo in questo progetto”

L'assemblea comunque ha partorito buone notizie: oggi termine ultimo per l'iscrizione, si farà e come riferiva Sica nel suo intervento, piu persone hanno dimostrato già interesse e disponibilità a dare una mano, pertanto a breve verrà eletto il presidente , il vice e i dirigenti dei vari settori.

