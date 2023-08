Calcio- L'Agnonese riparte: Confermato alla presidenza Mario Russo, Presidente onorario Enzo Carmine Delli Quadri

Nella mattinata di sabato 06 agosto u.s. nel corso di una numerosa e partecipata assemblea, i soci aventi diritto hanno provveduto a definire ed eleggere un nuovo direttivo e consiglio della Gloriosa Olympia Agnonese.

L’Olympia Agnonese ai nastri di partenza per la stagione agonistica 2023 – 2024 con un rinnovato assetto societario.

Alla carica di Presidente è stato confermato per acclamazione il Sig. RUSSO Mario, il quale al suo fianco avrà il Vice Presidente Vicario Prof. SICA Fernando a cui spetterà la gestione organizzativa del Settore Giovanile Scolastico vero fiore all’occhiello della società.

egretario è stato nominato il Sig. CAPPAROZZA Nicola, da anni pietra miliare ed ex Presidente pluriennale della FIDAS AGNONE.

Completano l’organico dirigenziale con un apporto collaborativo di notevole rilevanza i sigg. CATOLINO Raffaele, l’Avv. PADULA Francesco, il Prof. FAIAZZA Simone, Dott. SAMMARTINO Armando, DI PIETRO Emilio, l’Avv. PORRONE Paolo, LEONELLI Antonio, gli imprenditori RUSI Enrico, MARCOVECCHIO Dominique, BRISOTTO Yannick, PORFILIO Antonio e l’Arch. CIMMINO Fausto, per il settore giovanile DI NIRO Luigi, l’Arch. LOMASTRO Francesco, ORLANDO Marco,DI CLAUDIO Giovanni e COCUCCI Fernando.

Con appassionato plebiscito ed entusiasmo generale è stato nominato PRESIDENTE ONORARIO il Dott. DELLI QUADRI Enzo, vero artefice della costituzione del nuovo direttivo, il quale certamente non farà mai mancare il suo sostegno morale e soprattutto i suoi impareggiabili consigli, avendo ricoperto in passato ruoli di altissimo profilo manageriale a livello nazionale ed europeo.

“L’Olympia riparte da questi uomini e professionisti che convintamente e non senza sacrifici hanno deciso di proseguire il discorso calcio nella nostra città. Per questo sento di ringraziare pubblicamente tutti per il grande spirito di attaccamento dimostrato ai colori granata. Un progetto nel quale crediamo ciecamente. Intendiamo proseguire su questa strada puntando alla valorizzazione dei giovani principalmente a salvaguardia di bilancio, da marketing territoriale e coinvolgimento sociale. L’Agnonese c’è e ci sarà, ma solo con l’aiuto di tutti potrà tornare ad essere grande.

L’invito va a tutta la cittadinanza, ai tifosi e alle forze imprenditoriali”.