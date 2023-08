Calcio Agnonese: Mister Menna il nuovo allenatore degli Allievi Regionali per la stagione in corso

"Si sta andando verso la definizione dell'organico tecnico per il settore giovanile dell'Olympia Agnonese. E' mister Giovanni Menna il nuovo allenatore degli allievi regionali 2007-2008, per la stagione in corso.” Cio' è quanto affermato dal dirigente del settore giovanile, Sica

Mister Menna ha avuto in passato esperienze nella società agnonese. Circa 10 anni fa ebbe ottimi risultati allenando i ragazzi della Juniores, in seguito ha allenato squadre di Eccellenza e promozione regionale

A lui va l'imbocca al lupo della società per la nuova esperienza in casa Olympia