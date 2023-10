Calcio- Eccellenza: Agnonese - Castel di Sangro 0-1. Mister Fusaro: Non meritavamo la sconfitta

Il confronto della quarta giornata di andata tra Olympia Agnonese e Castel di Sangro, disputatosi oggi primo Ottobre 2023, al Civitelle di Agnone, vede prevalere la squadra ospite con un risicato 0-1 la rete che poi risulterà decisiva ai fini del risultato finale viene messa a segno al 35' della prima frazione di gioco dal centrocampista Kokanzo. Una gara quella odierna vissuta da un sostanziale equilibrio, ove il risultato più giusto sarebbe stato quello del pareggio. L'opportunità per la squadra granata per poter riequilibrare la gara si materializza a 15' dal termine, allorquando il fischietto della sezione di Termoli Matarese, assegna un calcio di rigore ai granata per un intervento falloso in area ai danni dell'attaccante Zentena.





La responsabilità della battuta dagli 11metri viene affidata al capitano Litterio, la cui conclusione non trova la realizzazione anche per la bravura del portiere ospite che riesce a sventarne la conclusione. A nulla vale la volontà messa in campo degli undici locali per rimettere in sesto la gara.

Un inizio di campionato non felice per i colori granata ma, sicuramente ci sarà modo e tempo da parte della dirigenza nel ricercare gli equilibri necessari, affinché si possa creare all'interno del gruppo quella competitività che il torneo richiede.

A margine della partita il commento di Mister Fusaro: "Meglio nel secondo tempo per l'Agnonese, abbiamo preso un goal in contropiede, sbagliato un rigore ma sicuramente non meritavano di perdere"