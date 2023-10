L' ADS Polisportiva Vastogirardi comunica l'ingaggio del difensore centrale, Giacomo Ligorio

Giacomo Ligorio, trentenne di Grottaglie(TA), ha firmato nella sede della società alla presenza del Vice Presidente Di Vico, del Direttore Generale Crudele e del Direttore Sportivo Giglio.

Non sarà la prima esperienza in Molise per lui, ha giocato infatti nella stagione 2011/2012 nell'Atletico Trivento che militava nel campionato di Serie D. Vanta anche numerose presenze in Lega Pro tra il 2012 sino al 2016 con la maglia dell'Aquila e della Torres, nella stagione 2020/2021 una piccola parentesi con l'AZ Picerno dopo una gloriosa vittoria del campionato di Serie D.

Nel corso della propria carriera ha militato con Avetrana, San Severo, Lucchese, Bisceglie e Fbc Gravina.