Eccellenza,7^ giornata di andata: L'Agnonese espugna il terreno di gioco del Guglionesi con il risultato di 0-1

Domenica 22-10-2023

Nella 7^ giornata di andata del campionato molisano di eccellenza a girone unico, si evidenzia l'impresa in trasferta dell'Olympia Agnonese, che riesce ad espugnare con il risultato di 0-1 il terreno di gioco della cittadina basso molisana del Guglionesi.

La rete vittoria viene messa a segno su calcio di rigore al 10' di gioco dall'Agnonese Armando Di Ciocco. Il vantaggio acquisito nei minuti iniziali di gara e che sarà decisivo ai fini del risultato finale, viene difeso con una gara attenta e priva di sbavature dagli undici granata. Tanta è stata l'umiltà con cui gli agnonesi si sono approcciati alla gara, consapevoli di avere di fronte una formazione allestita per ben figurare.

Un nome su tutti nelle fila della formazione ospitante è quello dell'ex Olympia Agnone, Andrea Sivilla, che tanto bene fece nel periodo in cui indossò la maglia granata in serie "D".

Calciatore Sivilla , dal passo diverso rispetto ai tanti che militano nella categoria, per cui contenerlo nelle sue giocate, diventa compito piuttosto arduo per le difese avversarie, l'eccezione di oggi va a tutto merito dei granata che ne hanno limitato la bravura. Vittoria da tre punti che da energie positive e fiducia nel credere nei mezzi in proprio possesso.