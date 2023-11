Polisportiva Olympia Agnone: Piccoli amici e primi calci, successo per il 1Â°Raduno provinciale a Castel Di Sangro

Questa mattina circa 30 bambini della scuola calcio della Polisportiva Olympia Agnone e della Robur, intorno alle ore 9, sono partiti alla volta del palazzetto dello sport di Castel Di sangro, accompagnati da mister Carano e numerosi genitori per il 1° Torneo Provinciale. Partecipano complessivamente oltre 100 bambini provenienti dalle scuole calcio di tutta la provincia di Isernia.

I piccoli Amici classe 2017-2018 e Primi Calci classe 2015-2016 hanno disputato delle mini partite incontrando i ragazzi delle categorie corrispondenti della provincia. Hanno giocato, in maniera continuativa, per circa una ora e mezzo per poi far ritorno nei paesi di provenienza

Una bella iniziativa, tra le tante, promossa dai soliti volontari della scuola calcio agnonese, che si adoperano per mantenere vivo un settore fondamentale per la sana crescita dei piccoli. L 'attività sportiva rappresenta una fase della loro crescita molto sensibile e delicata dove il supporto di adulti qualificati diventa essenziale per dare ai bambini quegli strumenti che consentono loro di diventare poi uomini e donne equilibrati

Oltre al divertimento e all’essenza del gioco, un altro fattore molto importante è l’aspetto educativo che forniscono le scuole calcio e in generale i giochi di squadra. Il dirigente della scuola calcio , Fernando Sica a commento dell'evento ha detto: "Ai bambini viene insegnato il lato sano della competizione, compreso il rispetto per i compagni e per gli avversari. L’avversario non è un nemico, ma solo un gruppo di altri bambini che giocano in una squadra diversa dalla nostra. Senza non potremmo giocare e stare assieme, ragione per cui alla fine della partita si è tutti amici.»