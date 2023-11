Mister Fusaro si dimette, Carmelo Gioffrè è il nuovo allenatore dell'Olympia Agnonese

Le dimissioni di pochi giorni fa di Mister Fusaro Mario sono state un fulmine a ciel sereno, perlomeno per gli osservatori esterni. Fusaro da oltre 15 anni in “servizio” in casa Olympia ha scelto di abbandonare la società, dove era universalmente riconosciuto come un Mister capace, determinato e sempre presente negli anni, non ha mai fatto mancare il suo supporto alla società anche nei momenti più bui.

Per circa otto anni ha allenato i ragazzi della Juniores e nella stagione 2021-2022 è stato il mister della prima squadra nel campionato di Eccellenza che, a onor del vero, era partito nella secca assoluta per poi raggiungere un risultato di media classifica apprezzabile. Le motivazioni delle sue dimissioni ufficiali come da lui confermate, sono legate a motivi personali .

Il presidente della società sportiva Mario Russo, ha ringraziato Mister Fusaro a nome dell' intera società, dirigenza, staff e giocatori, per quanto fatto nei lunghi anni di permanenza e alle parole di Russo si associa anche il saluto e il ringraziamento di tutta la tifoseria e della comunità agnonese

Oggi il nuovo mister ha firmato il contratto per la stagione 2023-2024, si chiama Carmelo Giuffre',è di origine calabrese ma vive da molti anni a Bojano. Sposato, tre figli, già allenatore del Bojano, della Città Di Isernia San Leucio e una stagione in serie D con il Fano. Conosciuto come serio professionista del calcio, oggi il suo primo allenamento con i ragazzi dell'Eccellenza. Sarà coadiuvato dall'attuale preparatore tecnico Mister Carano e da Mister Labbate già allenatore dei portieri.

I risultati attesi da lui sono naturalmente la salvezza della squadra, la valorizzazione dei calciatori locali, anche se con l'apertura, nei primi di dicembre, del mercato calcistico potrebbero rendersi necessarie nuove entrate e /o uscite.

Buon Lavoro a Mister Giuffrè e un grazie a mister Fusaro per la collaborazione e la disponibilità sempre dimostrate nei rapporti con la stampa.