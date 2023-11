SERIE D - Fontana regala al Vastogirardi il pareggio contro il Campobasso al 95'

VASTOGIRARDI - Pari e patta al Di Tella di Vastogirardi nel recupero tra Vastogirardi e Campobasso FC. Ad aprire le marcature ci ha pensato il 23 ospite Abreu e a chiudere le marcature Fontana per il Vastogirardi su calcio di rigore.

Si riprende dal 26' del primo tempo, squadre che hanno utilizzato questi minuti rimanenti per studiarsi e per poi agire nel secondo tempo, da registrare solamente un tiro dalla distanza di Maldonado che ha messo in pericolo l'estremo difensore di casa. Non succede nulla nemmeno alla ripresa del secondo tempo, fino ad arrivare al 23' dove Abreu trafigge Cerroni e porta in vantaggio il Campobasso. Al 35' del secondo tempo, calcio di rigore procurato da Di Nardo e trasformato dallo stesso, per sua sfortuna palla alle stelle e punteggio che rimane sullo 0-1. Dopo un po ' di

minuti, Rasi perde la testa e scalcia Ceccuzzi, il signor Acquafredda richiamato dal suo assistente estrae il rosso diretto e manda a fare la doccia al giocatore campobassano. Il Vastogirardi poi prende il pallino di gioco e non molla mai, Caon in area di rigore sorprende Pontillo e viene atterrato al 95'. Il direttore di gara deciso, assegna il calcio di rigore trasformato e segnato da Fontana, regalando così ai gialloblù un altro risultato utile per proseguire nella lotta salvezza.