Cerroni salva il Vastogirardi nel recupero, prodigioso l'intervento sul gong

TIVOLI 0

VASTOGIRARDI 0

TIVOLI: Zappalà, Spirito (46' Pellegrini), Montesi (83' Di Emma), Iurgens, Valentini, Santarelli (83' Ruiz), Savi, Panaioli, Camilli (73' Cruz), Maurizi, De Marco.

ALL.: Granieri

VASTOGIRARDI: Cerroni, Camara (86' Tocco), Panaro, Ceccuzzi (75' Acunzo), Ruggieri, Visani, Caon, Antogiovanni, Fontana (94' Anzalone), Lisi (71' Ramos), Iacullo (60' De Martino).

ALL.: Marmorini

ARBITRO: Gabriele Caggiari di Cagliari.

Assistenti: Coforti di Salerno e Di Minico di Ariano Irpino.

Note: espulso al 44' il ds Giglio (V) per proteste. Ammoniti Ruggieri (V), Ruiz e Cruz (T).



TIVOLI (ROMA). Conquista un buon punto a Tivoli il Vastogirardi dopo aver rischiato più volte di capitolare nel corso di una partita sicuramente più equilibrata nella prima frazione che nel corso della ripresa. Un pareggio senza reti che permette agli altomolisani di restare fuori dalla zona playout e incrementare il piccolo vantaggio sulla retrocessione diretta, a quota 16 in classifica.

In cronaca. Al 6' va subito vicino al vantaggio il Vastogirardi: tutto nasce da un cross di Panaro per Fontana che non riesce a insaccare. La reazione è veemente, prima Maurizi spaventa da pochi passi Cerroni, poi sempre il numero 10 si rende protagonista di una conclusione che va a stamparsi sul palo. I laziali premono e al 21' sfiorano di nuovo la rete con l'uomo più in palla, sempre Maurizi, che però spedice alto sulla traversa. Gli altomolisani non stanno certo a guardare e intorno alla mezz'ora si rendono ficcanti con Caon che servito da Panaro dalle retrovie mette i brividi a Zappalà. Partita viva, piacevole, ci prova anche De Marco per il Tivoli al termine di un triangolo con Maurizi ma l'occasione viene sventata. Prima del riposo Caon colpisce male il pallone di testa su suggerimento di Iacullo, ma occhio alla più nitida delle azioni da gol targate Tivoli: Savi si presenta a tu per tu col portiere sorprendendo la difesa ma non riesce a mettere dentro per l'1-0. Il Vastogirardi si salva. Non è finita qua per la prima frazione, con Antogiovanni che alza troppo la mira dal limite. Match equilibrato nel complesso.

La ripresa non ha gli stessi ritmi del primo tempo. La prima occasione capita ai laziali che al 18' sfiorano di nuovo con Savi la rete su cross da destra. In precedenza era stato bravo Camara a intercettare un pallone davvero pericoloso in area. Al 29' a un passo dal gol ancora i padroni di casa che premono alla ricerca del vantaggio con Cruz, nulla da fare. Sembra fatta all'85' con De Marco che solo soletto in area piccola spara alle stelle da posizione più che vantaggiosa. Soffre il Vastogirardi che rischia di capitolare a tre minuti dalla fine. Bisogna stringere i denti, con Cerroni ancora decisivo al 90' e ancor di più al 96' su un tiro da fuori area.