Calcio Serie D/ La Protesta del Vastogirardi: Rigore negato e richiesta di rispetto

VASTOGIRADI. Nella disputa sportiva tra l'Asd Polisportiva Vastogirardi e il Real Monterodotondo, non sono stati solo i gol e le azioni spettacolari a tenere banco, ma piuttosto una controversa decisione arbitrale che ha acceso i riflettori sulla giustizia in campo.

La società del Vastogirardi ha deciso di alzare la voce, esprimendo la propria indignazione attraverso una nota ufficiale. “L’Asd Polisportiva Vastogirardi – si legge nella nota – tenendo a precisare di esser sempre stata rispettosa delle decisioni arbitrali, nella consapevolezza che gli errori possono essere commessi da tutti i protagonisti del rettangolo di gioco, non può comunque non rimarcare come i torti arbitrali subiti si sono ripetuti troppo spesso nelle ultime partite. Non possiamo più subire in silenzio, l’ultimo episodio proprio nella gara contro il Real Monterotondo, nella quale come testimonia il video ci è stato negato un calcio di rigore evidentissimo a un minuto dalla fine. Siamo una società che rispetta tutti e pertanto chiediamo rispetto perché queste sviste colossali possono valere una stagione intera, serve maggior attenzione in campo da parte dei direttori di gara perché le loro decisioni rischiano di rendere vani i sacrifici che senza sosta la società, i giocatori e tutti i componenti mettono ogni giorno”.