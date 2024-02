Sconfitta di misura per il Vastogirardi a Notaresco: Bonfiglio al 70' punisce gli alto molisani

NOTARESCO 1

VASTOGIRARDI 0

(primo tempo 0-0)



NOTARESCO: Curtosi, Pulsoni, Pietrantonio, D'Aloia (53' Di Bartolo), Casella, Formiconi, Marrancone, Tringali (46' Francofonte), Belloni (85' Carnevali), Scipioni (68' Ruggiero), Forcini (53' Bonfiglio). All.: Bruno.

VASTOGIRARDI: Servalli, Tocco, Panaro (88' Iacovetta), Antogiovanni, Ruggieri, Gargiulo, Caon, Ceccuzzi (82' Lisi), Fontana, Cesaroni (68' Ramos Lopez), Zuccherato (82' Ceccuzzi). All.: Marmorini.

ARBITRO: Toselli di Gradisca d'Isonzo (Lanfredi Sofia–Santoriello G.).

RETE: 70' Bonfiglio.

NOTE: espulso al 93', nel Vastogirardi, Antogiovanni per condotta non regolamentare. Ammoniti Tringali (SNN); Ceccuzzi e Ruggieri (V).

In terra abruzzese già dopo tre minuti i padroni di casa si rendono pericolosi con Marrancone (Antogiovanni è determinante). Al 6' l'undici ospitante perde un pallone in uscita, Caon si avventa sulla sfera, ma la sua conclusione è deviata in angolo. Due minuti dopo, è Cesaroni ad avere una ghiotta opportunità, ma a tirare sopra la traversa. Il dominio territoriale del Vastogirardi prosegue al 10'. Ceccuzzi si conquista un corner, sui cui sviluppi Caon di testa va vicino al bersaglio grosso. Sul capovolgimento di fronte prima Marrancone e poi D'Aloia mancano la possibilità di incidere. La squadra di casa spezza tante trame di gioco ospiti con fisicità ed è questo un fil rouge dell'avvio. Al 17' un calcio piazzato di Ceccuzzi, per gli ospiti, non ha grande sviluppo. Il Notaresco, stavolta, risponde con Scipioni (Gargiulo è provvidenziale nello spazzare l'area). Sempre i padroni di casa si rendono insidiosi al 21' con Forcini, la cui conclusione ad effetto è deviata in corner da Tocco. Due minuti dopo ci prova Scipioni, ma Servalli è attento. Quindi, rispondono i giallocelesti con Cesaroni che mette in ritmo Panaro, il cui traversone è da dimenticare. Al 29' Ceccuzzi prova a pescare Fontana, ma senza grande fortuna. Lo stesso Fontana tenta la conclusione poco dopo, ma va oltre la traversa. Al 32' la difesa del Notaresco riesce a sbrogliare la matassa su di un cross di Cesaroni. La risposta abruzzese è con un calcio piazzato che non ha grande sorte. Al 35' gli altomolisani reclamano la concessione di un calcio di rigore su di un tiro di Ceccuzzi che incoccia sulla mano di un difensore avversario. Un minuto dopo è Caon a mancare di testa lo 0-1. Un errore in rimessa di Panaro rischia di mandare a segno gli abruzzesi con Ruggiero pronto a sventare in corner di testa. Dal successivo angolo Belloni di testa manca di poco la rete.

Nella ripresa, in avvio ancora una volta Caon manca il possibile vantaggio per gli altomolisani. Un minuto dopo sempre gli ospiti si conquistano un corner con Fontana, ma non incidono. La risposta del Notaresco è in una conclusione alta di Scipioni messo in moto da Marrancone. Due minuti dopo, su calcio piazzato, Ruggieri, per il Vastogirardi, crea più di una difficoltà al portiere di casa Curtosi. Zuccherato e Fontana al 51' non si intendono e i giallocelesti finiscono per mancare un'altra ghiotta occasione. Al 59' gli abruzzesi, su corner di Marrancone, provano a colpire con Formicone che manca il bersaglio grosso. Quattro minuti dopo è Marrancone a fallire il possibile vantaggio per l'undici ospitante con un tiro troppo debole. Al 70', però, i padroni di casa sbloccano la contesa con Bonfiglio dopo un bel fraseggio con un compagno. Tre minuti dopo Ruggiero potrebbe trovare il raddoppio, ma Servalli è decisivo. Al 79' si fa vedere Ramos Lopez per gli altomolisani, ma la sfera viene contrata in corner. Due minuti dopo tenta la sortita Ceccuzzi, ma la palla finisce su di un difensore abruzzese. All'84' Lisi imbecca Fontana, che manca il possibile 1-1. Poi, nel recupero, arriva anche il rosso per Antogiovanni che affossa definitivamente gli altomolisani.